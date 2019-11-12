"Peygamberimiz ve Aile" konferansı

12.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:52

Hassa İlçe Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

İlçe Müftüsü Abdulhalık Ocakhanoğlu, Hassa Belediyesi Düğün Salonu'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığın her yıl Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle tüm yurtta gerçekleştirilmek üzere bir tema belirlediğini söyledi.

Bu yıl ki temanın "Peygamber ve Aile" olduğunu ifade eden Ocakhanoğlu, tüm katılımcıların konferanstan bilgili bir şekilde ayrılmaları yönünde temennide bulundu.

İskenderun İlçe Müftüsü Osman Şekerci nin konuşmacı olarak katıldığı konferansta İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Levent Özdoğan, İlçe Emniyet Amiri vekili Murat Mert Hallumoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Bayraktar, diğer kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA