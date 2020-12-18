'Peygamber soyundan geliyoruz' diyerek dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı
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'Peygamber soyundan geliyoruz' diyerek dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı

18.12.2020 23:27 | Son Güncelleme: 18.12.2020 23:31
'Peygamber soyundan geliyoruz' diyerek dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı

BALIKESİR'de 4 dolandırıcı, peygamber soyundan geldikleri yalanı ile büyü yapma bahanesiyle kandırdıkları kişinin 13 bin TL'sini ve ziynet eşyalarını aldı.

BALIKESİR'de 4 dolandırıcı, peygamber soyundan geldikleri yalanı ile büyü yapma bahanesiyle kandırdıkları kişinin 13 bin TL'sini ve ziynet eşyalarını aldı. Polis ekiplerince yakalanan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de, kendilerinin peygamber soyundan geldiğini belirten 4 kişi, hanesine ve kendisine yapılan büyüyü bozmak bahanesiyle ismi açıklanmayan bir kişinin 13 bin TL'sini ve ziynet eşyalarını aldı. Dolandırıldığını anlayan kişi polise başvurdu. Emniyet güçleri tarafından yapılan teknik takip ve soruşturmanın ardından şüphelilerin F.C., D.C., Y.C. ve S.C. olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden D.C. ve Y.C. yakalanarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. F.C. ve S.C.'nin ise yapılan takip neticesinde İzmir'e kaçtıkları belirlendi. İzmir'deki ikametleri belirlenen 2 şüpheli de yakalanarak Balıkesir' getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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