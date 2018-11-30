Peygamber Sevgisiyle Sabah Namazında Buluştular

Denizli İl Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Delikliçınar Yeni Cami ve Hilal Camisi'nde Sabah Namazı Buluşması etkinliği yapıldı.

Denizli Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümü dolayısıyla kutlanan Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Pamukkale ve Merkezefendi ilçe müftülüklerinin katkılarıyla Delikliçınar Yeni Cami ve Hilal Camisi'nde Sabah Namazı Buluşması düzenlendi.

Delikliçınar Yeni Cami'de farklı tarihlerde yapılan etkinliklerde sabah ezanının okunması sonrası din görevlileri Kur'an-ı Kerim tilaveti ya

İl Müftülüğü İlahi Korosunun ilahiler seslendirdiği buluşmada, Müftü Mehmet Aşık da cemaatle söyleşti ve katılım için teşekkür etti.

Pamukkale İlçe Müftüsü Nihat Sevil ile Merkezefendi İlçe Müftüsü Talat Özmet'in yaptırdığı dualarla sona eren etkinliklerde, cami çıkışında katılımcılara çorba ikram edildi.