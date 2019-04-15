Peygamber Sevdalıları Vakfı Marmara Koordinatörlüğü Etkinliği

Peygamber Sevdalıları Vakfı Marmara Koordinatörlüğü deİstanbul Yenikapı'da düzenleyeceği etkinlik için çalışmalarını sürdürüyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vakfın Marmara Koordinatörü Mehmet Ali Ortaç etkinliğe tüm İstanbul halkını davet ettiklerini belirterek, "Yıllardır Güzel Ahlâk ve Adalet Rehberi Hz. Muhammed (sav)'i Peygamber Sevdalıları olarak yurdun dört bir yanında anmaktayız. Bu senede, geçen seneler de olduğu gibi Marmara Koordinatörlüğü olarak İstanbul Yenikapı da 21 Nisan Pazar Günü "Hz. Peygamber(sav)'i Anlama ve Sünnetini Yaşama" adıyla Peygamberi anacağız. Etkinliğimizin bu sene ki teması "Ahlak ve Adalet Rehberi Hz. Muhammed (sav)" olacak." Dedi.

Ortaç, "Bu etkinliğimiz uzun bir süreçten sonra ortaya konulan hayırlı bir final niteliği taşımaktadır. Aralık ayında yüzbinlerin iştirak ettiği Siyer Sınavıyla Peygamber (sav)'in hayatını konu alan kitaplar insanımıza okutulmuş oldu. Bu vesile ile Peygamberimiz yeni nesillere bir nebzede olsa tanıtılırken, yetişkin kardeşlerimize de O'nun hayatı hatırlatılmış olundu.

O'nun hayatı anlaşılmadan, öğrenilmeden hakiki manada İslam da anlaşılmaz, Kur'an da. Çünkü O'nun hayatı adeta Kur'an'ın bir tefsiri hükmündedir. Yine O'nun hayatı İslam'ın ne şekilde yaşanılacağını en güzel şekilde anlatan bir ölçüdür" ifadelerini kullandı.

Siyer Sınavı neticesinde dereceye giren iki bin kişiye ödülleri törenle verdiklerini belirten Ortaç,"Mart ayının başlangıcıyla bu manevi atmosferin devam etmesi için Vakfımız tüm ülke genelinde Salavat Seferberliği başlattı. Bu kapsamda kampanyaya katılan on binler Peygamber (sav) için salat ve selam getirmektedirler. Çekilen salavatlar 21 Nisan günü Yenikapı da düzenleyeceğimiz etkinlikte O'nun aziz ruhuna hediye edilecektir" dedi.

Ortaç, "Şu an itibariyle İstanbul'un tüm ilçelerinde temsilciliklerimiz aracılığıyla Mevlit etkinliğimizin duyurusunu halkımıza ulaştırmak için on binlerce afiş esnaflarımızın dükkanlarına ve şehrin uygun yerlerine asılmış durumda. Yine hazırladığımız yüzbinlerce el ilanı da vakfımızın gönüllüleri tarafından vatandaşlarımızın eline ulaştırılacaktır. Etkinliğe birkaç gün kala sesli anons araçlarımız ile halkımız tekrar etkinliğe davet edilecektir. Etkinlik günü ise Peygamber Sevdalısı tüm İstanbulluların rahat bir şekilde Yenikapı Mevlit alanına ulaşabilmeleri için şehrin 75 noktasında ücretsiz araç seferleri saat 11:00 itibariyle başlayacaktır. Bu vesileyle bende peygamberimi seviyorum diyen tüm İstanbulluları 21 Nisan Pazar günü saat 14:00'da Yenikapı'da ağırlamak istiyoruz." Şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler