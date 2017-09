Pewdiepie Yayında Hakaret Etti!

Dünyanın en büyük YouTube yıldızı olarak kabul edilen PewDiePie, bir kez daha gündemde. Geçtiğimiz yıl yaptığı Yahudi karşıtı slogan nedeniyle topa tutulan, sırf bu yüzden YouTube ve Disney ile olan kazançlı ortaklığını kaybeden yayıncı bu kez canlı yayında ortalığı karıştırdı.



PewDiePie ırkçılık suçlaması ile karşı karşıya



PUBG canlı yayını yapan ünlü YouTuber yayın sırasında ırkçılık içeren bir hakaret etti. Ardından bunu devam ettirirince tüm dünyada büyük bir olay oldu. Elbette sonrasında toparlamaya çalıştı ve siyahiler için yaptığı yorumu geri almak istedi. Ne yazık ki söz ağızdan bir kez çıkar. Olayın hemen arıdından video tüm dünyada yayılırken ünlü oyun firmaları da gözlerini PewDiePie'a çevirdi.







We're filing a DMCA takedown of PewDiePie's Firewatch content and any future Campo Santo games.



— Sean Vanaman (@vanaman) 10 Eylül 2017



Bu firmalardan biri olan Campo Santo, DMCA ortak çalışarak PewDiePie için bu şirketin oyunlarını yasakladı. Eğer ünlü YouTuber Firewatch veya benzer bir oyun videosu çekmeye kalkarsa anında telif yiyecek.



Üstelik bu işlem geçmişi de kapsıyor. PewDiePie'ın daha önceden çektiği tüm Firewatch videoları kanalından silindi. Bu videolar 5.7 milyon gibi inanılmaz bir izlenme rakamına sahipti.