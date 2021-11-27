Pevrul ne demek? Pevrul anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Pevrul kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Pevrul anlamı ne? Pevrul ne demek?

PEVRUL NE DEMEK?

Pevrul ismi daha çok Trakya bölgesinde rastlanan bir isim olarak karşımıza çıkarken, genellikle Makedonya'dan göçmen olarak gelen aileler tarafından tercih edildiği görülmektedir.

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