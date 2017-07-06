Peugeot'ya İki Ayrı Tasarım Ödülü

Peugeot, bu yılki "Red Dot Ürün Tasarım Ödülleri"nde iki farklı tasarım ödülü almaya hak kazandı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen törende "Red Dot Ürün Tasarım Ödülleri" sahiplerini buldu.



Peugeot, Yeni SUV Peugeot 3008'in iç ve dış tasarımı da dahil başarılı tasarımları için iki farklı "Ürün Tasarım Ödülü" birden aldı.



MICRO ile birlikte geliştirilen elektrik destekli scooter e-Kick, kent içi mobilitenin zorluklarına karşı tamamen yeni bir çözüm olarak kabul edildi ve ödüllendirildi.