Peugeot ünlü ses sistemi uzmanı Focal ile çalışıyor

Peugeot'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, 2014 yılından bu yana konsept otomobillerinde, 2016 yılından beri ise SUV 3008 ve SUV 5008 modelleriyle birlikte seri üretim otomobillerinde, kabin içi hi-fi sistemleri tasarımında Fransa'nın ünlü ses sistemi uzmanı Focal ile iş birliği yapıyor. İki markanın iş birliği gerek konsept otomobiller, gerekse de seri üretim otomobillerde sürücü ve beraberindeki yolculara benzersiz bir araç içi ses deneyimi yaşatmayı hedefliyor. İki şirketin hayata geçirdiği projelerde, yüksek tasarım standartları, Fransız teknik bilgisi ve ileri teknoloji ortak değer olarak öne çıkıyor.

Yüksek performanslı Focal premium ses sistemini tasarlamak için her iki markanın tasarımcıları, mühendisleri ve ses teknisyenleri sahip oldukları bilgi birikimi ve deneyimi bir araya getiriyor. Tasarımcılar, araca özel estetik ve akustik bir entegrasyon tasarlıyorlar. Elde edilen sonucun her aracın özelliklerine uygun olması ve seçilen ses sisteminin özelliklerini en iyi şekilde yansıtabiliyor olması gerekiyor.

Focal ile donatılan her bir Peugeot modelinin iç tasarımı, söz konusu hi-fi seçeneğine uygun bir tasarımla şekillendiriliyor. Tasarımda iki şirketin uzmanlarının ortak görüşü değerlendiriliyor. Buradaki iş birliği hoparlörleri konumlandırma ve entegre etmenin çok daha ötesinde titiz bir çalışmayı gerektiriyor. Birkaç yıllık ortak çalışma ve stratejik parçaların karşılıklı tasarım süreci benzersiz bir ses kalitesi ile sonuçlanıyor. Konsol, camlar ve kapılar başta olmak üzere aracın her bir ayrıntısı detaylıca inceleniyor. En iyi ses kalitesini elde etmek, titreşimleri ortadan kaldırmak ve ses sisteminin düzenini optimize etmek için tasarım kadar malzeme seçimi ve kalitesi de önem taşıyor.

Her yeni çalışma için yolcu kabininde belirli bir gelişim süreci uygulanıyor. Her Focal hi-fi ses sistemi; kapıların ağırlıkları, yalıtım malzemelerinin yoğunluğu, lamine cam, konsolun hacim simülasyonları, tweeterların konumlandırması ve koruyucu ızgaraların esnekliği ile kalınlığı olmak üzere her biri büyük öneme sahip bir dizi akustik iyileştirici unsurun bir araya gelmesini gerektiriyor. Hiçbir şey şansa bırakılmıyor. Peugeot için geliştirilen Focal premium ses sistemi, tıpkı markanın en yeni hoparlör serileri olan Sopra veya Chora gibi hassas bir geliştirme süreciyle üretiliyor.

Focal, ses derinliğini vermek ve dinlenen müzik eserlerinin tüm detaylarını ve atmosferi en iyi şekilde yansıtmak için özel ve patentli teknolojiler kullanılıyor. Saatlerce süren ince ayar sürecinden sonra akustik mühendisleri tarafından binlerce kilometrelik yol testleri yapılıyor. Bu testler, oluşturulan ses sisteminden en iyi şekilde yararlanmak için yapılıyor ve böylece en uygun ve benzersiz dinleme deneyimi sağlanıyor. Ses sisteminin uygulandığı otomobilde rahat bir ortam oluşturmak ve gelişmiş bir ses deneyimi elde etmek için önceki adımların kaliteli olması ve ses ortamının elektronik olarak ayarlanması gerekiyor.

