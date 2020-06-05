Peugeot Türkiye SUV'de mayısı lider tamamladı Mayıs ayında gerçekleştirdiği 2 bin 45 adet SUV satışı ile SUV segmentinden yüzde 34 pay alan Peugeot markası, yine toplam SUV segmentinin en çok satan markası oldu.

Mayıs ayında gerçekleştirdiği 2 bin 45 adet SUV satışı ile SUV segmentinden yüzde 34 pay alan Peugeot markası, yine toplam SUV segmentinin en çok satan markası oldu.

Firma açıklamasına göre, Peugeot Türkiye ocak ayından mayıs sonuna kadar gerçekleştirdiği toplam 9 bin 187 adet SUV satışı ile 2020 ocak-mayıs dönemi toplam SUV'deki liderliğini de devam ettirirken, mayıs ayında gerçekleştirdiği 2 bin 733 adet satış ve yüzde 8,4 pazar payı ile markalar sıralamasında dördüncü sırada yer aldı.

Ocak mayıs arasında toplam 5 bin 431 adet satılan Peugeot SUV 3008 yüzde 13 pazar payı ile bu dönemde Türkiye'de toplam SUV segmentinin lideri olurken, Mayıs ayındaki bin 8 adetlik satışı ile yüzde 27 pazar payı alarak C-SUV segmentindeki liderliğini korumaya devam etti.

Türkiye'de satışa sunulduğundan beri yüksek talep gören, modern otomobil teknolojilerinin tüm gereksinimlerini karşılayan yeni SUV 2008 modeli mayıs ayında gerçekleştirdiği 995 adetlik satış ile SUV 3008'in ardından ikinci sırada bulunurken, benzersiz sürüş keyfi ile beğeni toplayan SUV 5008 ise mayıs ayında D-SUV segmentinde yüzde 20 pazar payı ile de ikinci sırada yer aldı.

Peugeot Türkiye için çalışanların ve müşterilerinin sağlığı ilk sırada

Peugeot Türkiye yetkili satıcıları hijyen açısından showroomlarında aynı anda sınırlı sayıda misafir ağırlıyor. Bununla birlikte, devreye alınan dijital satış deneyimi sayesinde Peugeot severler canlı bağlantıyla araç tanıtımından kredi başvurusuna kadar tüm işlemlerini peugeot.com.tr üzerinden gerçekleştirirken, showrooma gelen müşterilerin talepleri belirlenen en yüksek hijyen koşulları dahilinde gerçekleştiriliyor.

Canlı bağlantı kurmayı tercih eden müşteriler ise bulundukları yerden ilgili bayi ile görüntülü konuşarak istedikleri model hakkında detaylı bilgi alabiliyor. Haziran ayında araç satın alanlar ödemelerine eylül ayında başlıyor ve otomobilleri talep doğrultusunda dezenfekte edilmiş bir şekilde adreslerine teslim ediliyor.

Ödüllü 1,2 PureTech benzinli motor seçeneği ile 160 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla sunulan, sürüş keyfini yeni bir boyuta taşıyan yeni Peugeot SUV 2008 ve sınırlı sayıdaki diğer tüm Peugeot fırsat araçlarında haziran ayına özel "Şimdi al, Eylül'de ödemeye başla" kampanyası bulunuyor.

"Şimdi al Eylül'de ödemeye başla" kampanyası kapsamına giren modeller ise şu şekilde:

"1.5 lt BlueHDi Dizel motoruyla üst düzey teknoloji ve benzersiz sürüş keyfi sunmaya devam eden 66 adet uluslararası ödülün sahibi Peugeot SUV 3008 ve standart yedi koltuklu, segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi Dizel motora sahip Peugeot SUV 5008. Benzersiz sürüş keyfi ve yenilikçi teknolojinin mükemmel birleşimi ile D-Sedan segmentindeki standartları yeniden belirleyen radikal sedan yeni Peugeot 508. 1.5 lt BlueHDi Dizel motor, cam tavan, geri görüş kamerası ve aylık bin 500 lira taksit ile Peugeot 208 Signature. Peugeot i-Cockpit, EAT8 Tam otomatik şanzıman ve aylık 1.650 TL taksit ile Peugeot 308. Güçlü SUV görünümü, Zenith cam tavan ve EAT8 8 ileri tam otomatik şanzıman ile segmentinde kuralları değiştiren Peugeot Rifter ve üstün yakıt ekonomisi ve efektif yükleme hacimleriyle beğeni toplayan Peugeot hafif ticari ailesi."

Kaynak: AA