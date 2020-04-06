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Türkiye, Peugeot, Otomobil

Peugeot Türkiye sizin olduğunuz yere geliyor!

Tüm müşteriler, Peugeot Türkiye’nin yeni dijital satış sistemi ile tüm modellerde Nisan ayına özel fırsatlarla evlerinden çıkmadan yeni otomobillerine sahip olabiliyor.

06.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:32
Peugeot Türkiye sizin olduğunuz yere geliyor!

Tüm müşteriler, Peugeot Türkiye'nin yeni dijital satış sistemi ile tüm modellerde Nisan ayına özel fırsatlarla evlerinden çıkmadan yeni otomobillerine sahip olabiliyor.

Peugeot Türkiye, sosyal mesafeyi korumak amacıyla showroom'larında aynı anda sınırlı sayıda misafiri ağırlıyor. Peugeot severler web sitesi üzerinden istedikleri gün ve saat için yetkili satıcılardan showroom randevusu alabiliyor veya görüntülü araç tanıtımı talep edebiliyor.

Showroom'a gelen müşterilerin talepleri belirlenen en yüksek hijyen koşulları dahilinde gerçekleştirilirken, canlı bağlantı kurmayı tercih eden müşteriler ise bulundukları yerden ilgili bayi ile görüntülü konuşarak istedikleri model hakkında detaylı bilgi alıyor, satış danışmanı ile birlikte aracını seçip ödeme planını oluşturuyor ve online kredi başvurusunu yapıyor. Tüm bu süreçlerin online olarak tamamlanmasının ardından müşteri tercihine göre otomobilini kendi adresinde teslim alıyor.

Şimdi al Temmuz'da öde!

Sınırlı sayıda 1,5lt BlueHDi dizel motor, cam tavan ve Mirror Screen ile Peugeot 208 Signature versiyonu Nisan ayına özel 121 bin 200 TL fiyat ile sunulurken, sınırlı sayıdaki diğer tüm Peugeot fırsat araçlarında Nisan ayına özel "Şimdi al, Temmuz'da ödemeye başla" kampanyası bulunuyor.

Şimdi al Temmuz'da ödemeye başla kampanyası kapsamına Peugeot'nun 2008, 3008, 5008, 508, 308 ve Rifter modelleri giriyor.

Kaynak: Carmedya.com

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