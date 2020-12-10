Peugeot Türkiye'den tüm modellerde "sıfır faiz" kampanyası
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Peugeot Türkiye'den tüm modellerde "sıfır faiz" kampanyası

10.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:04
Peugeot Türkiye'den tüm modellerde

Peugeot Türkiye, aralık ayında 210'uncu yılına özel olarak tüm Peugeot modellerinde 229 bin TL'den başlayan fiyatlar, "yüzde sıfır" faiz oranı veya "şimdi al, baharda ödemeye başla" imkanı sunuyor.

Peugeot Türkiye, aralık ayında 210'uncu yılına özel olarak tüm Peugeot modellerinde 229 bin TL'den başlayan fiyatlar, "yüzde sıfır" faiz oranı veya "şimdi al, baharda ödemeye başla" imkanı sunuyor.

Peugeot Türkiye açıklamasına göre, yeni "Black Pack" seçeneğiyle yeni Peugeot SUV 3008 ve yedi kişilik oturma kapasitesi, Yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi Dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008'de lansman dönemine özel 100 bin TL için 12 ay sıfır faiz, ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor seçeneğiyle sunulan, yeni Peugeot SUV 2008'de 229 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ve 60 bin TL için 12 ay sıfır faizle satılıyor.

Açıklamaya göre, Peugeot 508'de 120 bin TL için 12 ay 0 faiz ve yeni Peugeot 308'de geri görüş kamerası, cam tavan ve karartılmış arka camlarla birlikte 229 bin TL'den başlayan fiyatlar, Peugeot Rifter da 45 bin TL için 12 ay 0 faiz seçeneğiyle sunulurken; Peugeot hafif ticari ailesi de yüzde 0 faiz imkanıyla tüketiciyle buluşuyor.

Peugeot SUV segmentinde lider

Öte yandan, Peugeot Türkiye, kasım ayında gerçekleştirdiği 2 bin 631 adet SUV satışıyla toplam SUV segmentinin lideri olurken, ocak ayından kasım ayı sonuna kadar gerçekleştirdiği toplam 21 bin 736 adet SUV satışıyla da 2020 Ocak-Kasım döneminde toplam SUV satışlarında da lider oldu.

Online araç tanıtım ve satışı

Yetkili satıcıları periyodik olarak hijyen denetimden geçen Peugeot Türkiye, tesislere gelmeyi tercih etmeyen müşterilere, görüntülü araç tanıtımından, online kredi başvurusuna kadar tüm işlemlerini "peugeot.com.tr" üzerinden gerçekleştirme olanağı sunuyor.

Ayrıca dileyen müşterilerin yeni otomobilleri hijyen önlemleri alınarak evlerine teslim ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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