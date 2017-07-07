Peugeot Türkiye'den Temmuz Ayına Özel Avantajlar

Peugeot Türkiye, müşterileri için bazı modellerinde bu aya özel avantajlar sunuyor.



Peugeot Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, müşterilere, Peugeot modellerinde 925 liradan başlayan taksitli kredi seçenekleri ile 11 bin liraya varan takas indirim fırsatları sunuluyor.



Temmuz ayına özel sunulan avantajlar kapsamında Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemi, Otomatik Park Sistemi ve 3D Led farlar gibi birçok teknolojik donanım sunan ve Peugeot i-Cockpit ile sürüşleri standartların üzerine taşıyan Peugeot 208 modellerinin seçili versiyonlarında 6 bin liraya varan takas indirimi, cam tavan hediye fırsatı ile 36 bin lira için ayda 990 lira taksitli kredi kampanyası tüketicileri bekliyor.



Peugeot 308'in tüm versiyonlarında ise 11 bin liraya varan takas indirimi, cam tavan hediye fırsatı ile 36 bin lira için ayda 963 lira taksitli kredi kampanyası sunuluyor.



Yenilenen SUV Peugeot 2008'in dizel versiyonlarında 3 bin liraya varan takas indirimi, cam tavan hediye fırsatı ve tüm versiyonlarında 36 bin lira için ayda 925 lira taksitli kredi imkanı bulunuyor.



Partner Tepee'nin tüm versiyonlarında geçerli 36 bin lira için ayda 932 lira taksitli kredi kampanyası da müşterileri bekliyor.