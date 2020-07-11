Peugeot Türkiye'den "Şimdi Al Ekim'de Ödemeye Başla" kampanyası
Peugeot Türkiye ödeme ertelemeli kampanyasını Temmuz ayında da sürdürüyor.
11.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:49
Peugeot Türkiye ödeme ertelemeli kampanyasını Temmuz ayında da sürdürüyor. Aracını bu ay alanlar, ödemeye Ekim ayında başlıyor.
Şimdi al Ekim'de ödemeye başla kampanyası kapsamına Peugeot SUV 3008 ve Peugeot SUV 5008 1.5 lt BlueHDi motorlu versiyonlarıyla, Peugeot 508, Peugeot 208 Signature 1.5 lt BlueHDi, Peugeot 308, Peugeot Rifter ve hafif ticari ailesi giriyor.
Kaynak: Carmedya.com