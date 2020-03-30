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1 Nisan, Peugeot, Türkiye, Otomobil

Peugeot Türkiye'de atama!

Peugeot Türkiye’de pazarlama depatmanında görev yapan Gupse Kaplan, artık görevine direktör olarak devam edecek.

30.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:32
Peugeot Türkiye'de atama!

Peugeot Türkiye'de pazarlama depatmanında görev yapan Gupse Kaplan, artık görevine direktör olarak devam edecek.

Mayıs 2017 tarihinden bu yana Peugeot Türkiye'de Ürün ve Fiyatlandırma Müdürü olarak görev alan Gupse Kaplan, 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle görevine Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü olarak, Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç'a bağlı devam edecek.

2006 yılında Fransa Nice Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü'nden mezun olan Gupse Kaplan, 2007–2011 yılları arasında sırasıyla Subaru ve Citroën markalarında çalıştı. 2011 yılında Renault markasında Ürün Müdürü olarak göreve başlayan Kaplan, 2011-2017 yılları arasında Renault Mais bünyesinde Ticari Araç Ürün Müdürü, Binek Otomobil Ürün Müdürü ve Tedarik Zinciri Yöneticisi olarak görev aldı. Evli ve iki çocuk annesi olan Gupse Kaplan Mayıs 2017 tarihi itibariyle başladığı Peugeot Türkiye'de Ürün ve Fiyatlandırma Müdürlüğü görevine 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü olarak devam edecek.

Kaynak: Carmedya.com

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