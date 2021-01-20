Peugeot Türkiye, bu yıl yüzde 8 pazar payı hedefliyor

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, bu yıl Türkiye toplam otomotiv pazarını 700 bin adet olarak ön gördüklerini belirterek, "Bu baz planımız ama şu andaki ivme sanki pazar biraz daha yukarıda olacak gibi görünüyor.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, bu yıl Türkiye toplam otomotiv pazarını 700 bin adet olarak ön gördüklerini belirterek, "Bu baz planımız ama şu andaki ivme sanki pazar biraz daha yukarıda olacak gibi görünüyor. Bu senaryoya göre de planlarımız var. Biz yüzde 8 pazar payı hedefliyoruz, yaklaşık 55-56 bin civarında satış ön görümüz var." dedi.

Yeni Peugeot 208'in basın tanıtımı, Sirkeci Arabalı Vapur İskelesi'nde gerçekleştirildi.

Anaç, etkinlik kapsamında vapur içinde kurulan platformda yaptığı konuşmada, PSA Grubu'nun 2020 yılında dünya genelinde 2,5 milyon otomobil sattığını, 17 elektrikli modelini pazara sunduğunu ve bu anlamda ürün gamı en geniş olan grubun PSA Grubu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin PSA Grubu pazarlarında satış adetleri bakımından altıncı, kendi bölgesinde ise birinci pazar olduğunu aktaran Anaç, "PSA Grubu Türkiye'de 2020 yılında 106 bin 144 araç sattı, bir önceki yıla göre yüzde 79 büyüdük. Bu şekliyle PSA Grubu Türkiye'de yüzde 13,7 pazar payı elde etti. Bir önceki yıla göre 1,4 puan pazar payını yükseltmiş oldu." diye konuştu.

"Pazar payımızı 5,7 olarak gerçekleştirdik"

Peugeot markasının global anlamda 6 bölgenin beşinde pazar payını artırdığını dile getiren Anaç, "Peugeot Türkiye olarak biz 43 bin 670 araç sattık. Pazar payımızı 5,7 olarak gerçekleştirdik ve beşinci marka olarak konumumuzu koruduk. Binek pazarında 36 bin 600 adet otomobil sattık, yüzde 6 pazar payı elde ettik yine burada da beşinci marka konumumuzu koruduk. Hafif ticari araç pazarında ise 7 bin 85 adet araç satarak yüzde 4,4 pazar payı elde ettik ve dördüncü marka olarak konumumuzu korumuş olduk." bilgisini verdi.

"2021'de sıralamadaki yerimizi biraz daha yukarı taşımayı hedefliyoruz"

İbrahim Anaç, Peugeot'nun 2021 hedeflerine de değindi.

Bu yıl Türkiye toplam pazarını 700 bin adet ön gördüklerini belirten Anaç, şunları kaydetti:

"Bu baz planımız ama şu andaki ivme sanki pazar biraz daha yukarıda olacak gibi görünüyor. Bu senaryoya göre de planlarımız var. Yüzde 8 pazar payı hedefliyoruz, yaklaşık 55-56 bin civarında şu gün için bir satış ön görümüz var. Buradaki en önemli ayaklardan birisi SUV segmentindeki liderliğimiz. Şu anda lansmanını yaptığımız B-HB segmentinde Peugeot 208 atağımız ve yine hafif ticari araçtaki gelişimimiz... Bütün bunları yaparak 2021'de sıralamadaki yerimizi biraz daha yukarı taşımayı hedefliyoruz."

"208 için fiyatlarımız 169 bin TL'den başlayacak"

Tanıtımı yapılan Peugeot 208'in fiyatını paylaşan Anaç, "Lansman döneminde oldukça agresif bir fiyatlandırma yaptığımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla bu dönemde araç alacak müşteriler gerçekten avantajlı olacaklar. 169 bin TL'den başlayacak fiyatlarımız. 7 bin TL lansman desteğimiz var ve bunun yanı sıra 50 bin TL için 12 ay yüzde sıfır finansman paketimiz var. Oldukça iyi bir fiyatlandırma yaptığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"Faizlerde kısa vadede olmasa da belli bir periyotta indirim beklentimiz var"

İbrahim Anaç, konuşması sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Otomotivde faiz indirimi beklentileri olup olmadıklarına ilişkin soruyu Anaç, şöyle yanıtladı:

"Bu konuda yorum yapmak çok zor ama elbette faizlerde kısa vadede olmasa da belli bir periyotta indirim beklentimiz var. Yani yine 2019'da da benzeri bir senaryo yaşamıştık. Faizler bir müddet yüksek seyretti ama belli hedeflere ulaşıldıktan sonra faizlerde indirime gidildi. Bunun tekrar olmasını ön görmek sanırım çok yanıltıcı olmaz. Ama 'Ne zaman olacak?' derseniz, önümüzdeki birkaç ay içerisinde beklemiyoruz."

"Kurdaki aşırı dalgalanmaları yönetmek çok zor oluyor"

İbrahim Anaç, kur tarafında mevcut şartların devam edeceğini ön gördüklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kurdaki belli bir artışı ve dalgalanmayı yönetebiliyoruz ama aşırı dalgalanmaları yönetmek çok zor oluyor. İstikrarlı ve kademeli bir artış bizim yönetebileceğimiz bir durum. Bunu da dikkate alarak yaptık pazar tahminlerimizi. Pazarla ilgili şunu söylemekte de fayda var, ocak ayının gidişatı sanki 700 binin üzerinde olacakmış gibi bir his veriyor bize."

Öte yandan, yeni Peugeot 208 Türkiye'de benzin ve dizel motorla birlikte, 5 ileri vites manuel ve 8 ileri tam otomatik şanzıman seçenekleriyle satışa sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak