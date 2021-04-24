Peugeot Rifter KOBİ'lere özel avantajlı fiyatlarla satışta

Peugeot'nun ticari araçlar sınıfındaki iddialı modellerinden Rifter, KOBİ'lere özel 20 bin TL'ye varan indirimlerle satışa sunuluyor.

Peugeot'nun ticari araçlar sınıfındaki iddialı modellerinden Rifter, KOBİ'lere özel 20 bin TL'ye varan indirimlerle satışa sunuluyor.

Peugeot'dan yapılan açıklamada, "Active PRO paketine sahip Peugeot Rifter'ların, 20 bin TL'ye varan indirimle birlikte 190 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor." ifadeleri kullanıldı.

Peugeot Rifter'ın Active PRO paketinde KOBİ'lere özel avantajlı fiyatla satışa sunulduğu aktarılan açıklamada, araçta 8 inç renkli dokunmatik ekran, Mirror Screen (Apple Carplay/ Android Auto), elektrikli arka camlar, arka park sensörü, deri direksiyon simidi, direksiyona entegre müzik sistemi ve dokunmatik ekran kontrolleri ile yağmur sensörlü 'Magic Wash' silecekler standart olarak yer aldığı bildirildi.

Ticaride SUV konforu Peugeot Rifter'da

Açıklamada, Peugeot Rifter'i, modüler ve pratik yapısıyla da çok yönlü kullanım özellikleri sergilediği ifade edilerek, Rifter'in markanın yüksek verimlilik seviyesine sahip en güncel motor ve aktarma organlarıyla donatıldığı, gelişmiş üstün donanımlarıyla da benzersiz bir sürüş deneyimi sunduğu kaydedildi.

Rifter'ın arka tasarımını domine eden büyük bagaj kapağı devasa bir bagaja açılırken markanın imzası niteliğinde olan üç pençe şeklindeki stop lambalarının marka aidiyetine vurgu yaptığı belirtilen açıklamda, "Köşeleri de içine alan tamponlar tasarımlarıyla günlük kullanımın zorluklarına karşı etkin bir koruma sağlıyor. Peugeot Rifter ayrıca, SUV dünyasına özgü yüksek oturma pozisyonu, büyük tekerlekler, büyük kapı ve gövde kaplamaları, çamurluk kaplamaları ve tampon korumaları gibi bazı karakteristik tasarım detaylarını bünyesinde barındırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Teknolojisiyle rakiplerinden ayrılıyor

Açıklamada, sürücünün kullanım ergonomisini destekleyen Peugeot i-Cockpit ile kabin içerisinde modern ve teknolojik bir görünüm sunan Peugeot Rifter'in, günlük yaşamın gereklerini yerine getirmek üzere markanın en güncel teknolojileriyle yollara çıktığı belirtildi.

Rifter'da geleneksel el freninin yerini alan Elektrikli Park Freni ile kazanılan alanın, saklama alanı olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, belirlenen mesafeden öndeki aracı takip etmeye imkan tanırken, 8 kademeli Tam Otomatik şanzımanıyla sistem tamamen durma özelliği ile sürüş güvenliğini daha da arttırıyor. Rifter'da yer alan teknolojiler arasında Aktif Trafik İşaretleri Tanımlama Sistemi, Aktif Şerit Takip Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, Aktif Güvenlik Freni ve Akıllı Far Asistanı da bulunuyor. Ayrıca, Visiopark 180° geri görüş kamerası, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Anahtarsız Giriş Sistemi hem güvenliği hem de konforu destekliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan