Peugeot'nun yeni global ajansı OPEn oldu

Peugeot'nun yeni dönem global reklam ajansını seçmek için 2020 yılında açtığı konkura dünyanın en büyük reklam ve iletişim holdinglerinden Omnicom Group, her ülkeden seçtiği farklı Omnicom ajanslarından sadece Peugeot için oluşturduğu OPEn (Omnicom for Peugeot Engine) ile katıldı ve markanın...

Peugeot'nun yeni dönem global reklam ajansını seçmek için 2020 yılında açtığı konkura dünyanın en büyük reklam ve iletişim holdinglerinden Omnicom Group, her ülkeden seçtiği farklı Omnicom ajanslarından sadece Peugeot için oluşturduğu OPEn (Omnicom for Peugeot Engine) ile katıldı ve markanın yeni dönem global ajans ağı oldu.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, global konkur sunumu için Fransa, Türkiye, Arjantin ve Hollanda'daki 4 ajans birlikte çalışarak katıldı ve kazandı. OPEn'ın Türkiye yapılanması için ise Türkiye'den ÇÖZÜM seçildi.

Sürecin her aşaması çevrim içi yönetildi. Ortak strateji doğrultusunda her ülke farklı yaratıcı çalışmalar üretti. Bu yaklaşımlar Peugeot Fransa yönetimine sunuldu. 9 ay süren konkur sürecinde, tüm ülkelerdeki takımlar, kendi çalışmalarını hazırladı, ÇÖZÜM'ün hazırladığı kreatif çalışmalar önce finale kaldı, ardından da konkuru kazanan ve hayata geçen fikir oldu.

İlk reklam filmi bu hafta dünyada yayına girdi

Konkuru kazandıran kampanyanın film çekimleri ise Lizbon'da geçtiğimiz aylarda tamamlandı. "Lions Of Our Time" kampanyası Peugeot markasının logo değişimini takiben bu hafta itibariyle dünya çapında farklı ülkelerde yayına girdi. Bu küresel iş birliği, Peugeot'nun dünya çapındaki büyüme planlarına katkıda bulunma sürecinde yeni bir dönemi başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Pazarlama ve İletişim Müdürü Thierry Lonziano, "OPEn, markamızın dönüşümünü hızlandırmada bize çok büyük katkı sağlayacak. Peugeot, nerede olursa olsun OMNICOM'un en yetenekli çalışanlarını ve en yetkin teknolojilerini kullanarak, daha entegre, bilgiye doğrudan erişen ve uluslararası odaklı yeni bir ajans modelinden faydalanacaktır." ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM ve yeni kurulan OPEn Türkiye ve MEA Üst Yöneticisi (CEO) Can Aksüyek ise "Bu kadar büyük ve önemli bir markanın yeni dönem marka vizyonunu anlatacak işin bizden çıkıyor olması ajansımız, Omnicom ve kişisel olarak bugüne kadar yaşadığımız en büyük başarılardan biri. Çok büyük bir mutluluk ve gurur var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu