Peugeot'nun WEC pilotları, 508 Peugeot Sport Engineered'in direksiyonuna geçti
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Peugeot'nun WEC pilotları, 508 Peugeot Sport Engineered'in direksiyonuna geçti

Peugeot'nun WEC pilotları, 508 Peugeot Sport Engineered'in direksiyonuna geçti
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Peugeot'nun Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) pilotları, yüksek performanslı 508 Peugeot Sport Engineered'in direksiyonuna geçen ilk müşteriler oldu.

Peugeot'nun Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) pilotları, yüksek performanslı 508 Peugeot Sport Engineered'in direksiyonuna geçen ilk müşteriler oldu.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, Peugeot'nun 360 HP'lik gücüyle bugüne kadar ürettiği en güçlü seri üretim otomobili 508 Peugeot Sport Engineered, kısa süre içerisinde başta Avrupa olmak üzere otomobilseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

508 Peugeot Sport Engineered'in direksiyonuna ilk geçen müşteriler ise Peugeot'nun Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) pilotları Loic Duval, Kevin Magnussen, Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Gustavo Menezes ve James Rossiter oldu.

"Benzersiz" bir sürüş deneyimi ve hissi sunduğu için tercihini 508 Peugeot Sport Engineered'dan yana kullanan Peugeot'un WEC pilotları, gelecek günlerde 508 Peugeot Sport Engineered modellerini sedan veya station wagon gövde tipiyle teslim alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot pilotlarından Paul Di Resta, "508 Peugeot Sport Engineered ile gerçekten çok iyi vakit geçiriyorum, Aile için mükemmel bir otomobil olurken, aynı zamanda benim gibi biri için iyi tasarlanmış bir otomobil olduğunu da hissettiriyor. Yarış otomobili ile aynı fabrikada geliştirilmiş olmasının yarattığı bağa bayılıyorum. Otomobili teslim aldığım günden bu yana şehir içinde elektrikli-hibrit modunda kullanıyorum. Ayrıca çocuk oto koltuklarına da uygun." ifadelerini kullandı.

Peugeot pilotlarından James Rossiter ise özellikle sürüş kontrol sistemleri, amortisörler ve elektronik kontrol sistemleri üzerinde yapılan ayarlardan gerçekten etkilendiğini aktararak, "Sistemler sürüş tarzınıza yanıt verebiliyor, her koşula ve sürüş tarzınıza uyum sağlamak için otomobilin davranışlarını değiştirebiliyor. Bu benim için Peugeot Sport'u tamamen farklı bir seviyeye taşıyan bir şey. Elektromotorun gücünü, torkunu ve hassas tepkisini hissetmek çok güzel. Station wagon versiyonunda bisikletimi veya Flightboard'umu arkaya koyabiliyorum. Her sabah oyuncaklarımla istediğim yere rahatlıkla seyahat edebiliyorum, ki bu benim için çok büyük bir keyif." değerlendirmesinde bulundu.

Peugeot Sport mühendisliği ve Peugeot DNA'sının üst düzey konforu bir arada

Verilen bilgiye göre, Peugeot Sport mühendislerinin uzmanlığını ve teknolojik birikimini ortaya koyduğu 508 Peugeot Sport Engineered, 360 HP'lik motoruyla Peugeot tarafından bugüne kadar üretilen en güçlü seri üretim otomobil olarak dikkati çekiyor.

508 Peugeot Sport Engineered'ın şasisini üst düzey konfor ve üstün yol tutuşu özellikleri sunacak şekilde uyarlayan Peugeot Sport mühendisleri, böylece markanın DNA'sının merkezinde sürüş keyfinin yer aldığını da vurguluyor.

508 Peugeot Sport Engıneered, Fransa Versay'daki Peugeot Sport atölyelerinde tasarlanarak yine Fransa'da bulunan Mulhouse şehrinde üretiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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