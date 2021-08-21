Peugeot'nun 70 yıllık "station wagon" geleneği yeni 308 SW ile devam ediyor

Yeni Peugeot 308 SW, Peugeot'un 70 yılı aşkın köklü station wagon geleneğinin en genç temsilcisi olmasıyla öne çıkıyor.

Yeni Peugeot 308 SW, Peugeot'un 70 yılı aşkın köklü station wagon geleneğinin en genç temsilcisi olmasıyla öne çıkıyor.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, tasarımı, kendine has tarzı ve teknolojisiyle beğeni toplayan yeni Peugeot 308 SW, station wagon segmentinde kullanıcıların beklentilerini her yönüyle karşılayan, son derece verimli ve modern bir otomobil olmasıyla dikkati çekti.

Yeni Peugeot 308 SW'nin marka tarihi içerisinde önemli bir rolü daha var. Yeni Peugeot 308 SW, aynı zamanda markanın 70 yılı aşkın köklü station wagon geleneğinin en genç temsilcisi olmasıyla da öne çıkıyor.

1949 yılında tanıtılan ve markanın ilk station wagon otomobili olma özelliğini taşıyan Peugeot 203 SW'den bugüne, Peugeot markası station wagon sınıfında güçlü modelleri kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor.

Station wagon otomobiller gösterişli tasarımları, daha güçlü ve daha iddialı yapılarıyla binek otomobillerden geri kalmıyor. Uzun silüetleriyle oldukça büyük bagaj alanı sunan station wagon otomobiller bu açıdan bir sedan veya hatcback otomobile kıyasla çeşitli avantaj sağlıyor.

Dünyanın en büyük otomotiv markalarından Peugeot ise station wagon geleneğini geçtiğimiz günlerde tanıttığı ve tasarımıyla oldukça ilgi çeken yeni 308 SW ile sürdürüyor. Peugeot'nun köklü station wagon tarihi günümüzden 70 yıl öncesine kadar uzanıyor.

Markanın ilk station wagon otomobili, Peugeot 203 SW'nin tanıtıldığı 1949 yılına dayanıyor. O yıllarda station wagon segmenti henüz emekleme aşamasındayken, bu tür bir otomobil için gerçekten bir müşteri kitlesinin olup olmadığını bilmiyordu.

Bu sınıfın gelecek vaat ettiğini bilen Peugeot, henüz 1956 yılında Peugeo 403 SW'nin aile tipi ve ticari olmak üzere iki farklı versiyonunu satışa sundu. Bu modellere olan ilgiden memnun kalan marka, böylece seçenekleri geliştirmeye karar verdi. 403 SW yerini 1962 yılında Peugeot 404 SW modeline bıraktı. Peugeot 203 SW'nin yerini ise 1965 yılında tanıtılan 204 SW modeli aldı.

1970'lerde Peugeot 304 SW ve 504 SW, 1980'lerde Peugeot 305 SW, 505 SW ve 405 SW, 1990'larda Peugeot 306 SW ve 406 SW olmak üzere markanın station wagon geleneği sürmeye devam etti.

Milenyum ile otomobil dünyası büyük bir değişim yaşanırken, 2000'li yılların başında, Peugeot station wagon seçeneklerine yenilerini ekledi.

Bir yanda station wagon otomobil kavramını küçük sınıfta sunan 206 SW ve diğer yanda ise kompakt van segmentine özgü işlevsellik çözümlerini kompakt station wagon dünyasına taşıyan Peugeot 307 SW olmak üzere yeni modeller station wagon dünyasına yeni standartlar getirdi.

Peugeot'nun station wagon geleneği; Peugeot 308 ve Peugeot 407'nin station wagon versiyonları ile birinci ve ikinci nesil Peugeot 508 modelleriyle devam ediyor.

Yeni Peugeot 308 SW ile yeni bir dönem başlıyor

Peugeot, köklü station wagon geleneğini geçen günlerde görücüye çıkardığı yeni Peugeot 308 SW ile sürdürüyor. Platform ve mimari olarak dayandığı 308 Hatchback gibi bu model de kendi segmentindeki en baştan çıkarıcı araçlardan biri olmasıyla dikkati çekiyor.

Yeni Peugeot 308 SW'nin 608 litre bagaj hacmi arka koltukların katlanmasıyla 1.634 litreye kadar ulaşırken, yanlardaki kumandalar ile doğrudan bagajdan katlanan üç parça arka koltuklarıyla aynı zamanda son derece pratik bir yapı sunuyor. Yeni Peugeot 308 SW'nin dingil mesafesi, hatchback modele göre 55 milimetre uzatıldı. Bu boyut değişikliği, arka koltuk yolcularına daha fazla alan sağlarken, aynı zamanda araca yolda daha olgun ve daha oturaklı bir görünüm kazandırıyor.

Yeni Peugeot 308, 10 inçlik 3 boyutlu dijital bir gösterge paneli ve yeni Peugeot i-Connect® Advanced ile yenilikçi 10 inçlik yüksek çözünürlüklü merkezi dokunmatik ekran ile yollara çıkıyor.

Tamamen konfigüre edilebilir i-toggle butonlar geleneksel fiziksel kumandaların yerini alıyor. Peugeot i-Cockpit®'in bir diğer ayrılmaz parçası olan kompakt direksiyon simidi, sürücünün gerçekten otomobille bütünleşmesini sağlıyor.

180 HP ve 225 HP'lik iki adet şarj edilebilir hibrit de dahil olmak üzere farklı motor seçenekleri ile satışa sunulacak olan yeni Peugeot 308 SW gelecek yılın başlarında yollara çıkmaya başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip