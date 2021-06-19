Peugeot haziranda hafif ticari araç ürün gamına özel sıfır faiz kampanyası sunuyor

Peugeot Hafif Ticari Araç ailesinde bulunan tüm modellere yüzde 0 faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor.

Peugeot Hafif Ticari Araç ailesinde bulunan tüm modellere yüzde 0 faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, sürüş keyfi ve en güncel teknolojileri sunan modelleriyle beğeni toplayan Peugeot Türkiye, haziran ayında ticaretin profesyonellerine özel kampanyalar sunuyor.

Peugeot Hafif Ticari Araç ailesinde bulunan tüm modellere yüzde 0 faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor. Bununla birlikte, farklı uygun faiz ve ödeme seçenekleri de yine haziran ayı boyunca tercih edilebiliyor.

Peugeot'nun sunduğu avantajlı kampanyalar arasında, SUV görünümü ve Zenith cam tavan ile segmentinde kuralları değiştiren Peugeot Rifter'da 15 ay için 80.000 TL'ye yüzde 0 faiz fırsatı öne çıkıyor.

Boxer, Expert, Expert Traveller ve Partner Van modelleri ise 15 ay için 100.000 TL'ye yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle ticari araç ihtiyacı olan kullanıcıları bekliyor.

Peugeot, hafif ticari araçlar alanında kullanıcılara zengin ürün çeşitliliği sağlıyor. Rifter, sunduğu donanım özellikleri ve SUV görünümlü tasarımıyla hem ticari amaçlı kullanımı hem de aile beklentilerini karşılıyor. Markanın bir diğer başarılı hafif ticari araç modeli Expert, geniş iç hacmi, teknolojisi ve sunduğu binek otomobil konforuyla rakiplerinden ayrılıyor.

Model, keyifli seyahatler için Expert Traveller ve ticaretin uzmanları için Expert Van olmak üzere iki farklı seçenekle tüm ihtiyaçlara uyum sağlıyor. Peugeot Partner Van ise, kendi sınıfında ilk olan Peugeot i-Cockpit ile yepyeni bir sürüş deneyimi sunuyor ve tasarımıyla tüm bakışları üzerine çekiyor. Peugeot Boxer ise minibüs ve Van sınıfında standartların üzerine çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol