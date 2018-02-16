Peugeot'dan Şubat Kampanyası

Peugeot Türkiye, geniş ürün gamındaki seçili modellerini şubat ayında yüzde 10'a varan fırsatı ve yüzde sıfır faizli kredi seçeneği ile satışa sunuyor.

Şirketin açıklamasına göre, Peugeot 208 ve SUV Peugeot 2008, yüzde 10'a varan fırsatlarla sunulmakta. Ayrıca SUV Peugeot 2008'de 24 bin TL için 12 ay, yüzde 0 faizli kredi seçeneği mevcut.

Yeni 301, yüzde 10'a varan indirim ve 24 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi seçeneği ile müşterileri bekliyor. Yeni SUV Peugeot 3008, yüzde 10'a varan avantajlarla sunuluyor. Yeni Peugeot 308, yüzde 10'a varan indirim ve 30 bin TL için 15 ay yüzde sıfır faizli kredi seçeneği ile tüketicileri bekliyor.

Yeni SUV Peugeot 5008, şubatta yüzde 7'ye varan fırsatlarla satılmayı beklerken, Partner Tepee'nin seçili versiyonları yüzde 10'a varan indirim ve 24 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi seçeneği ile sunuluyor.



Peugeot Expert Van, yüzde 10'a varan fırsatlarla sunulurken, Peugeot Expert Traveller, yüzde 10'a varan indirim ve 40 bin TL için 18 ay yüzde sıfır veya 70 bin TL için 24 ay yüzde 0,79 faizli kredi seçeneği ile müşterileri bekliyor.