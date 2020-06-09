Peugeot'dan şimdi al eylülde öde kampanyası Peugeot Türkiye, haziran ayında araç alanların ödemelerini eylül ayında başlatan kampanyasını duyurdu.

Peugeot Türkiye, haziran ayında araç alanların ödemelerini eylül ayında başlatan kampanyasını duyurdu.

1.2 PureTech benzinli motor seçeneği ile 160 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sunulan, Yeni Peugeot SUV 2008 ve sınırlı sayıdaki diğer tüm Peugeot fırsat araçlarında Haziran ayına özel "Şimdi al, Eylül'de ödemeye başla" kampanyası bulunuyor.

Şimdi al Eylül'de ödemeye başla kampanyası kapsamına Peugeot SUV 3008 1.5 lt BlueHDi, Peugeot SUV 5008 1.5 lt BlueHDi, Peugeot 508, Peugeot 208 Signature 1.5 lt BlueHDi (cam tavan, geri görüş kamerası ve aylık 1500 TL taksit ile), Peugeot 308 (Peugeot i-Cockpit, EAT8 tam otomatik şanzıman ve aylık 1650 TL taksit ile), Peugeot Rifter (zenith cam tavan ve EAT8 8 ileri tam otomatik şanzıman ile) ve Peugeot hafif ticari ailesi giriyor.