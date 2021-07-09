Peugeot'dan "sıfır faizli" ticari araç kampanyası
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Peugeot'dan "sıfır faizli" ticari araç kampanyası

Peugeot'dan 'sıfır faizli' ticari araç kampanyası
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Peugeot, ticari araç ailesinde temmuz ayına özel sıfır faizli ödeme seçenekleri sunuyorPeugeot Türkiye açıklamasına göre, marka, ticari araç modellerinde sıfır faizli kredi ve uygun ödeme seçenekleri sunmayı temmuz ayında da sürdürüyor.

Peugeot, ticari araç ailesinde temmuz ayına özel sıfır faizli ödeme seçenekleri sunuyor

Peugeot Türkiye açıklamasına göre, marka, ticari araç modellerinde sıfır faizli kredi ve uygun ödeme seçenekleri sunmayı temmuz ayında da sürdürüyor. Ay boyunca devam edecek kampanya kapsamında, SUV görünümü ve Zenith cam tavan ile segmentinde öne çıkan Peugeot Rifter, 80 bin TL için 15 ay "yüzde 0" faiz seçeneğiyle sunuluyor. Boxer, Expert, Expert Traveller ve Partner Van modelleri ise 100 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faiz veya 50 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz imkanıyla ticari araç ihtiyacı olan kullanıcıları bekliyor.

Hafif ticari araçlar alanında kullanıcılara zengin ürün çeşitliliği sağlıyor

Açıklamaya göre, Peugeot, hafif ticari araçlar alanında kullanıcılara zengin ürün çeşitliliği sağlıyor. Rifter, sunduğu donanım özellikleri ve SUV görünümlü tasarımıyla hem ticari amaçlı kullanımı hem de aile beklentilerini karşılıyor. Markanın bir diğer başarılı hafif ticari araç modeli Expert, geniş iç hacmi, teknolojisi ve sunduğu binek otomobil konforuyla dikkati çekiyor.

Model, keyifli seyahatler için Expert Traveller ve ticaretin uzmanları için Expert Van olmak üzere iki farklı seçenekle ihtiyaçlara uyum sağlıyor. Peugeot Partner Van, kendi sınıfında ilk olan Peugeot i-Cockpit ile yeni bir sürüş deneyimi sunuyor ve tasarımıyla öne çıkıyor. Peugeot Boxer ise minibüs ve van sınıfında standartların üzerine çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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