Peugeot'dan sıfır faizli temmuz kampanyası
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Peugeot'dan sıfır faizli temmuz kampanyası

Peugeot'dan sıfır faizli temmuz kampanyası
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Peugeot Türkiye, sıfır faizli kredi ve uygun ödeme seçeneklerine temmuz ayında da devam ediyor.

Peugeot Türkiye, sıfır faizli kredi ve uygun ödeme seçeneklerine temmuz ayında da devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ay boyunca devam edecek kampanya kapsamında, tüm Peugeot, modellerinde geçerli 12 ay boyunca sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.

Bununla birlikte, avantajlı satın alma teklifleri de ay boyunca otomobil severleri bekliyor.

Kampanya kapsamında, B-SUV'un lideri Peugeot, SUV 2008'e, 60 bin TL için 12 ay sıfır faiz fırsatı imkanıyla sahip olunabiliyor.

Tasarımı, yenilenen ön yüzü, farklı gövde renkleri ve Black Pack seçeneği ile dikkat çeken yeni Peugeot SUV 3008'de ve 7 kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision ile segmentinde tek 1,5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008'de ise 90 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı sağlanıyor.

Peugeot Türkiye'nin avantajlı temmuz ayı fırsatları tasarımı ve teknolojisiyle göz dolduran iddialı sedan ve hatchback modellerinde de sunuluyor.

2020 yılında Avrupa'da yılın otomobili ödülüne (European Car of the Year) layık görülen, dinamik ve enerjik tasarımıyla tamamen farklı, özgün bir duruş sergileyen yeni Peugeot 208, 16 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 seçenekleriyle dikkatleri çekiyor.

Peugeot 208'de fiyatlar 199 bin TL'den başlıyor. Yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin mükemmel birleşimi ile sınıfındaki standartları yeniden belirleyen Peugeot 508 ise 90 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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