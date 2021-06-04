Peugeot'dan sıfır faizli kredi kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Peugeot'dan sıfır faizli kredi kampanyası

Peugeot'dan sıfır faizli kredi kampanyası
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Güncel

Peugeot Türkiye, haziran ayına özel sıfır faizli kredi kampanyası ve teklifleri sunuyor.

Peugeot Türkiye, haziran ayına özel sıfır faizli kredi kampanyası ve teklifleri sunuyor.

Peugeot açıklamasına göre, haziran ayı boyunca geçerli olacak kampanyalarda, tüm Peugeot modellerinde düşük faizli kredi seçenekleri otomobil severleri bekliyor. Peugeot i-Cockpit®, EAT8 tam otomatik şanzıman ve yarı otonom sürüş seçenekleriyle öne çıkan Peugeot SUV ailesinde ay boyunca yüzde 0 faizli kredi teklifi sunuluyor.

Buna göre, B-SUV sınıfının lideri Peugeot SUV 2008'e 50 bin TL için yüzde 0 faiz fırsatı veya 100 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla sahip olunabiliyor. Yeni Peugeot SUV 3008'de 90 bin TL için yüzde 0 faizli veya 180 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi tercih edilebiliyor.

Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit® ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008'i de ise 90 bin TL için yüzde 0 faizli kredi imkanı veya 180 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi avantajı sağlanıyor.

Peugeot Türkiye, göz alıcı sedan ve hatchback modellerinde de haziran ayı boyunca özel fırsatlarla kullanıcıların karşısına çıkıyor. 2020 yılında Avrupa'da yılın otomobili ödülüne (European Car of the Year) layık görülen, dinamik ve enerjik tasarımıyla tamamen farklı, özgün bir duruş sergileyen yeni Peugeot 208'de 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği dikkatleri çekiyor. Peugeot 208, 189 bin TL'den başlayan uygun fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin mükemmel birleşimi ile sınıfındaki standartları yeniden belirleyen Peugeot 508 ise yüzde 0 faizli kredi seçeneği veya 180 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

'Futbolda şike kumpası' davasında karar açıklandı
"Futbolda şike kumpası" davasında karar açıklandı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 789 bin 137 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 789 bin 137 oldu
Son Dakika | Beyaz Saray, Biden'ın 14 Haziran'da NATO Zirvesindeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek ikili ve bölgesel konuları ele...
Son Dakika | Beyaz Saray, Biden'ın 14 Haziran'da NATO Zirvesindeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek ikili ve bölgesel konuları ele...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Adnan Menderes Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Şevval Sam Burak Sergen Burak Özçivit
Spor Gervinho Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Peugeot'dan sıfır faizli kredi kampanyası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 15:38:41. #1.16#

title