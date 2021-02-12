Peugeot'dan sıfır faiz avantajı
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Peugeot'dan sıfır faiz avantajı

12.02.2021 17:14 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:14
Peugeot'dan sıfır faiz avantajı

Ocak ayında 1732 adet SUV satışı ile segment lideri olan Peugeot Türkiye, sıfır faiz avantajını şubat ayında da sunuyor.

Ocak ayında 1732 adet SUV satışı ile segment lideri olan Peugeot Türkiye, sıfır faiz avantajını şubat ayında da sunuyor.

Şubat ayında tüm Peugeot modellerinde yüzde sıfır faiz avantajı, sınırlı sayıda modelde 169 bin TL'den başlayan fiyatlar sunuluyor.

Kampanya kapsamında 3008'de 150.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı,segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip 5008'de 120.000 TL için 24 ay %0 faiz avantajı, 1.2 PureTech benzinli motor seçeneği ile sunulan 2008'de 229.700 TL'den başlayan fiyatlar ve 100.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı, 508'de 250.000 TL için 24 ay %0,99 faiz avantajı ve 5.000 TL akaryakıt hediyesi, 308'de geri görüş kamerası, cam tavan ve karartılmış arka camlarla birlikte 229.200 TL'den başlayan fiyatlar ve 120.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı, Rifter'da 100.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı sunulurken; hafif ticari ailesi de %0 faiz avantajıyla sunuluyor.

20 Ocak itibariyle Türkiye'de yollara çıkan 208'de ise lansmana özel 169.000 TL'den başlayan fiyatlar, 1.2 GT hariç tüm donanımlarda 50.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı sunuluyor.

Kaynak: Carmedya.com

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