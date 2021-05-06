Peugeot'dan mayıs ayına özel yüzde 1,09 faiz kampanyası
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Peugeot'dan mayıs ayına özel yüzde 1,09 faiz kampanyası

Peugeot'dan mayıs ayına özel yüzde 1,09 faiz kampanyası
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Peugeot Türkiye, mayıs ayı boyunca devam edecek kampanyalar kapsamında, Peugeot modellerinde yüzde 1,09 faiz imkanı sunuyor.

Peugeot Türkiye, mayıs ayı boyunca devam edecek kampanyalar kapsamında, Peugeot modellerinde yüzde 1,09 faiz imkanı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürüş keyfi ve en güncel teknolojileri sunan modelleriyle beğeni toplayan Peugeot Türkiye, yaz aylarına yeni bir otomobil sahibi olarak girmek isteyenlere özel avantajlı satın alma fırsatları tanıyor.

Mayıs ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, 2021 yılında yüzde 16,2 segment payı ile B-SUV sınıfının lideri olan, ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor seçeneği ile satın alınabilen ve sürüş keyfini yeni bir boyuta taşıyan Peugeot SUV 2008'de 50 bin TL için yüzde 1,09 faizli kredi imkanı öne çıkıyor.

Yeni tasarımı, yenilenen ön yüzü, aslan pençesi LED arka stop lambaları, farklı gövde renkleri ve yeni "Black Pack" seçeneği ile dikkati çeken yeni Peugeot SUV 3008'de ise 100 bin TL için yüzde 1,09 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008'de 200 bin TL için yüzde 1,09 faizli kredi avantajı sağlanıyor.

Peugeot Türkiye, SUV modelleri dışında sedan ve hatchback modelleri için de mayıs ayı boyunca ayrıcalıklı kampanyalar sunmayı sürdürüyor. Buna göre, yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin birleşimi ile sınıfındaki standartları artıran Peugeot 508'de 200 bin TL için yüzde 1,09 faizli kredi avantajı ve 5 bin TL tutarında akaryakıt hediyesi dikkati çekiyor.

Geçen yıl Avrupada yılın otomobili ödülüne (European Car of the Year) layık görülen, dinamik ve enerjik tasarımıyla özgün bir duruş sergileyen yeni Peugeot 208 ise 189 bin TL'den başlayan fiyatlar, dizel otomatik seçeneği ve yine yüzde 1,09 faizli kredi avantajlarıyla satışa sunuluyor. Tüm bunlara ek olarak, 17 Mayıs'a kadar bir peugeot sahibi olan herkese artı garanti de hediye ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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