Peugeot'dan İki Yeni Ürün ve Beş Metrelik Yeni Marka Elçisi

Peugeot'dan iki yeni Ürün ve Beş Metrelik Yeni Marka Elçisi



Peugeot, 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda iki ürün ve bir marka elçisi olmak üzere üç dünya tanıtımı gerçekleştirdi. Peugeot'dan iki yeni Ürün ve Beş Metrelik Yeni Marka Elçisi tanıtımı.

Bir yandan 5 metrelik dev bir 'Aslan' heykelini yeni marka elçisi olarak lanse eden Peugeot, diğer yandan Yeni 508 ve Yeni RIFTER olmak üzere iki yeni modelin dünya tanıtımını gerçekleştirdi. Peugeot CEO'su Jean-Philippe Imparato, markanın 2017 performansına ilişkin yapmış olduğu değerlendirmede: "2017, Peugeot için muhteşem bir yıl oldu. Her şeyden önce 2 milyon adetle rekor kırdık. Daha önce 2020 yılına kadar satışlarımızın yüzde 50'sinin Avrupa dışı olacağını açıklamıştık. Bu hedef doğrultusunda 2017 yılında satışlarımızın yüzde 45'i Avrupa dışı olarak gerçekleşti. 600.000 adetle SUV ürün gamımız da rekor kırdı. Satışlarımızın yüzde 70'ini Allure ve üstü donanım paketleri oluştururken ticari araç ürün gamımız yüzde 7 pay ile tarihi bir rekor kırdı." dedi.

Geçtiğimiz sene beş adet SUV tanıtımından sonra Peugeot markasının 2018 yılında tamamen yeni tutkulara yöneleceğini söylediğini hatırlatan Imparato: "Bugün burada üç dünya tanıtımını sizlere duyurmaktan dolayı çok mutluyum. 5 metre yüksekliğindeki 'Aslan' bunların ilki. Bu Aslan bizim en önemli değerimiz olan "ödün vermeden kalite" 'yi temsil ediyor.

Peugeot markası, 1810 yılının başlarında çelik üzerinde çalışan ve onu dönüştüren, vizyon sahibi insanlar tarafından kuruldu. Aslan logosu ilk olarak 1858 yılında yaratıldı ve 160 yıldır markayı sırtında taşıyor. Logo, marka tarafından üretilen Peugeot testere bıçaklarının üç özelliğini simgeliyor: esneklik, dişlerin kuvveti ve kesme hızı. Ok ise hız kavramını temsil ediyor.

"Aslan"ı marka elçisi olarak gördüklerini ifade eden Imparato sözlerini:

"Peugeot, hiçbir şeyden taviz vermeden kaliteye odaklanıyor. Kalite markanın DNA'sına işlemiş durumda. Tıpkı sürüş keyfi gibi. Peugeot demek kalite demek ve sürüş keyfi demek." şeklinde sürdürdü.

Dinamik tasarım ve üstün sürüş keyfi



Peugeot tasarım dilini dinamizm yönünde daha da geliştirmeye devam ediyor. Cenevre'de dünya tanıtımını yaptığı Yeni 508 modeli markanın en güncel tasarım dilinin gitmiş olduğu yönü ortaya koyuyor. Peugeot'nun gelecekteki tasarım dilini değerlendiren Imparato: "EXALT tasarımı heyecan uyandıran detaylarıyla Peugeot'nun sedan yaklaşımını daha da ileriye taşımıştı. Büyük hacimli sedan modellere olan tutkumuzu daha da yukarılara taşımak için EXALT ve INSTINCT konseptlerinden esinlenerek tamamen yeni bir sedan kavramı yarattık." şeklinde konuştu ve ekledi: "Peugeot sedan kavramını yeniden keşfediyor. Yeni Peugeot 508, Peugeot 508'in yerini almıyor! Yeni Peugeot 508 her şeyi değiştiriyor! Yeni Peugeot 508; radikal tasarımı, yol tutuşu, yeni motorları, teknolojik donanımı ve özellikle kalitesiyle çıtayı yükseltiyor."

Yeni Peugeot 508



Yeni Peugeot 508, markanın amiral gemisi olarak öne çıkıyor. Pazar dinamiklerini değiştirmek üzere tasarlanan ve geliştirilen Yeni Peugeot 508 sınıfının standartlarını yeniden belirliyor. Her bir ayrıntısı büyük bir özenle şekillendirilen Yeni Peugeot 508, sadece dinamik tasarımıyla değil üst düzey malzeme ve işçilik kalitesiyle de markanın sınıf atlama stratejisini destekliyor.

Yeni Peugeot i-Cockpit® ve bu sınıfta benzersiz olan Gece Görüş Sistemi de dahil yeni nesil gelişmiş sürüş destek sistemleri kalite algısı ve sürüş keyfi kadar sürüş güvenliğine de verilen önemi gözler önüne sererken, yeni 8 kademeli tam otomatik şanzımanla donatılan yüksek verimlilik seviyesine sahip motorlar Peugeot'nun çevreci yaklaşımını gösteriyor.

Imparato Yeni Peugeot 508'i: "Tasarımı ve sürüş özellikleriyle benzersiz bir dinamizm ve sürüş keyfi sunuyor." kelimeleriyle değerlendirdi.

Sadece Yeni 508 modelinin dünya tanıtımını yapmakla kalmayan Peugeot aynı zamanda Cenevre Otomobil Fuarı'nda Yeni RIFTER modelinin de dünya tanıtımını gerçekleştirdi.

Yeni Peugeot RIFTER



Fransız markanın en güncel tasarım diline sadık bir görünümle dikkat çeken Yeni Peugeot RIFTER, dinamik tasarımı kadar güçlü ve sağlam duruşuyla günlük yaşantının tüm zorluklarına meydan okuyor. Bu sınıfta benzersiz olan Peugeot i-Cockpit® ile donatılan Peugeot RIFTER, yolculukları keyfe dönüştürüyor. Tamamen yeni bir platform üzerine inşa edilen Yeni Peugeot RIFTER dayanıklı ve sağlam yapısıyla en zor kullanım şartlarını destekliyor.

Yeni Peugeot RIFTER'in çok yönlü kullanım özelliklerinin altını çizen Imparato; "Yeni Peugeot RIFTER sahip olduğu üstün niteliklerle gerek şehir içinde, gerek şehirlerarası yolculuklarda ve gerekse küçük hafta sonu keşiflerinde de ideal yol arkadaşı olarak öne çıkıyor. Yeni RIFTER aynı zamanda SUV sınıfına özgü: yerden yüksek yapı, büyük tekerlekler ve ilave kaplamaların sağladığı koruma unsurları gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor." dedi.

Bünyesinde barındırdığı özelliklerle çok amaçlı bir kullanım sunan Yeni Peugeot RIFTER şehir içi ve şehir dışı yolculuklar dışında asfalt dışı yollardaki patikalarda da üstün bir sürüş güvenliği sunuyor. Advanced Grip Control ve Dangel ile birlikte geliştirilen dört tekerlekten çekiş sistemi patikalardaki keşifleri kolaylaştırıyor.

Patikanın da ötesine gitmek üzere geliştirilen Peugeot Rifter 4×4 Concept, tüm tekerleklerden çekiş, özel lastikler ve 80 mm arttırılmış yerden yükseklik gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Tavana monte edilen özel çadır keşiflerin yarıda kalmasını önlerken maceraları daha da ileriye götürmek üzere elektrikli bisiklet devreye giriyor.

Imparato, markanın otomobil dışı alanlardaki tasarım ve işbirliklerine de değinerek; "Peugeot Design Lab tasarımcıları otomotiv dışındaki sektörlere sahip oldukları bilgi birikimi ve deneyimi aktarıyor. Peugeot Design Lab tasarımcıları; dünyanın önde gelen Fransız yatçılık şirketi Bénéteau ile yaptıkları işbirliği çerçevesinde geliştirilen "Sea Drive Concept" tamamen yeni bir yatçılık deneyimi sunuyor." dedi.

Imparato: "Peugeot'nun takım ruhu motor sporlarında da başarıyı beraberinde getiriyor. Dakar Rallisi'nde üç yıl üst üste zafer kazanan Peugeot Sport'un Rüya Takımı; şimdi de WRX'de gücünü göstermek üzere hazırlıklarına devam ediyor. Peugeot markasının macerası hız kesmeden devam ediyor." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Peugeot'dan İki Yeni Ürün ve Beş Metrelik Yeni Marka Elçisi



https://www.teknotalk.com/peugeotdan-iki-yeni-urun-ve-bes-metrelik-yeni-marka-elcisi-62704/