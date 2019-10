Peugeot'dan bakım kampanyası

15.10.2019 07:27

CARMEDYA.COM - Peugeot'da, tüm modellerde geçerli Fiks Menü Paketleri avantajlı fiyatlar ile Peugeot kullanıcılarına sunuluyor.







23 Eylül – 30 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan Peugeot Bakım ve Onarım Kampanyası kapsamında Fiks Menü Paketlerinde yüzde 20 indirim ve Peugeot üç yaş ve üstü Fiks Menü Paketlerinde yüzde 30 indirim sunuluyor.



Ayrıca bu kampanyaya ek olarak, Michelin lastik alışverişlerinde 150 TL değerinde indirim kuponu veriliyor.



