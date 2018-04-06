Peugeot'dan Bahar Fırsatı

Peugeot Türkiye geniş ürün gamındaki modellerini Özel Peşin Alım Fırsatları veya faizsez kredi seçeneği ile satışa sunuyor.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, müşteri deneyimini "En Başarılı Yöneten Marka" ödülünü alan Peugeot Türkiye, tasarımı, teknolojik özellikleri ve ödüllü motoru ile üstün sürüş konforu sunan geniş ürün gamındaki modellerini, Özel Peşin Alım Fırsatları veya faizsiz kredi seçeneği ile satışa sunuyor. Bu fırsatı kaçırmamak için tüketicileri nisan ayında en yakın Peugeot Yetkili Satıcısı'sına "Peugeot Bahar Test Sürüş Günleri"ne davet ediyor.

Peugeot i-Cockpit ile sürüş keyfini standartların üzerine taşıyan Peugeot 208, 6 bin liraya varan peşin alım fırsatı veya 30 bin lira için 15 Ay, yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor. Ödüllü PureTech Turbo motoru ile SUV Peugeot 2008, 4 bin 500 liraya varan peşin alım fırsatı veya 24 bin lira için 12 Ay, yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor. Şık ve modern tasarımı ile yeni 301, ayda 845 liradan başlayan taksitler ile satılıyor.

Peugeot SUV ürün gamında güçlü ve özgün karaktere sahip, şık ve farklı tasarımıyla üst düzey teknoloji ve ileri sürüş keyfi sunan Yeni SUV Peugeot 3008, çok özel peşin alım fırsatı veya 40 bin lira için 15 Ay, faizsiz kredi seçeneği ile sunuluyor.

Sınıfında tek İleri Sürüş Destek Sistemleri ve Peugeot i-Cockpit ile benzersiz sürüş keyfi sunan Yeni Peugeot 308, 6 bin liraya varan peşin alım fırsatı veya 30 bin lira için 15 Ay, yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle, performansı ve yeni dış tasarımı ile "boyut atlatan" yeni SUV Peugeot 5008 çok özel Peşin Alım Fırsatı veya 40 bin lira için 15 Ay, yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satılıyor.

Hafif ticari ürün gamının başarılı modeli Partner Tepee, ayda 845 liradan başlayan taksitlerle, sınıf lideri yakıt ekonomisiyle beraber, benzersiz teknolojik özellikler ve üstün sürüş konforunu bütünleştiren Peugeot Expert Van, güçlü 2.0 litre BlueHDi dizel motorlar ile benzersiz ekipmanlar sunan Peugeot Expert Traveller ve dinamik, sağlam görüntüsüyle Partner Van, ilkbaharda al sonbaharda öde kampanyası ile 6 ay ertelemeli ödeme fırsatıyla sunuluyor.