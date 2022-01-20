Peugeot, Citroen ve Opel yetkili servisleri Eurorepar akülerde indirim sunuyor

Stellantis çatısı altındaki Groupe PSA Türkiye markalarından Peugeot, Citroen ve Opel yetkili servislerinde tüm Eurorepar akülerde işçilik dahil yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor.

Stellantis çatısı altındaki Groupe PSA Türkiye markalarından Peugeot, Citroen ve Opel yetkili servislerinde tüm Eurorepar akülerde işçilik dahil yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor.

Groupe PSA Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirketin yetkili servis noktaları en iyi hizmet avantajlı fiyatlarla sunuluyor.

Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler, kış aylarında kötü sürprizlerle karşılaşılmaması için akü sağlığının önemine dikkati çekiyor. Bu kapsamda Peugeot, Citroen ve Opel yetkili servislerinde tüm Eurorepar akülerde işçilik dahil yüzde 20 indirim fırsatı sağlanıyor.

Model ve araç yaşı fark etmeksizin Groupe PSA Türkiye markalarındaki araçlara sunulan söz konusu kampanyayla sürücülerin kışın güvenli ve konforlu yolculuklar yapmaları hedefleniyor.

Eurorepar yedek parça ürün gamı tüm araç sahiplerine yüksek kalite ve performansı, rekabetçi fiyatlarla sağlayabiliyor.