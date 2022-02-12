Peugeot, beğenilen araç modelleriyle Avrupa'da da büyüdü

Peugeot, geçen yılı Türkiye'de büyüme rakamları ve önemli başarılarla kapatırken, Avrupa genelinde de 2021 yılında bir önceki seneye göre yüzde 5'lik bir büyüme oranı yakaladı.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, Peugeot, 2021 yılını hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem de global çapta büyüme rakamlarıyla kapatırken, model bazında elde ettiği liderliklerle de dikkati çekti.

Global çaptaki satışlarında 2020 yılına göre 5,5 puanlık bir artış yakalayan Fransız üretici, dünya genelindeki otomobil ve hafif ticari araç satışlarından yüzde 23,7'lik bir pay almayı başardı.

Peugeot, 2021 senesinde Avrupa pazarında da başarılı bir grafik yakalayarak 2020 yılına göre yüzde 5'lik bir büyüme rakamı elde etti. Bu büyüme rakamlarına özellikle SUV 2008 modeli ve fark yaratan hatchbacki 208 önemli katkıda bulundu.

Peugeot SUV 2008 modeliyle Türkiye pazarında yılı B-SUV sınıfının lideri olarak tamamlayan marka, model bazlı başarılarını Avrupa geneline de yaymayı başardı.

2020'de "Yılın Otomobili", 2021'in en çok satılanı oldu

Peugeot markasının karakteristik tasarımı, yenilikçi teknolojileri ve konforu ile otomobilseverlerin gözdesi olan Peugeot 208, 2020 yılında elde ettiği "Yılın Otomobili (Car of the Year)" unvanını 2021 yılında Avrupa'da yılın en çok satılan otomobil modeli olarak taçlandırdı.

Bu başarı ile birlikte dikkati çeken 208'in yanı sıra, Türkiye pazarında da sınıfının lideri olan Peugeot SUV 2008, Avrupa'da da 2021 yılının en çok satılan B-SUV modeli olmayı başardı. Peugeot hafif ticari araç segmentindeki modelleriyle de Avrupa pazarında büyüme rakamları elde etti. Marka 2021 yılında, bir önceki seneye göre Avrupa ticari araç pazarında yüzde 12'lik büyüme sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson, global çapta ve Avrupa'da yakalanan büyüme rakamlarına değinerek, "Küresel olarak son derece çalkantılı bir dönemde, çevik bir duruş sergilemeyi başaran ve 2021'de dünya genelindeki satışlarını yüzde 5 arttıran Peugeot markasının mükemmel performansıyla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.