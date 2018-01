CARMEDYA.COM – Peugeot, geçen yılki Cenevre Motor Fuarı'nda 508'in konsept modelin ortaya çıkarmıştı. Aykırı tasarım hatlarına sahip olan model fazlasıyla ilgi gördü.

Peugeot 508'in konsepti ortaya çıktı



Bu tasarım Jo Zechnas tarafından hazırlandı. Otomobilin üretim halinin bu tasarıma bakarak daha şık olacağı bir gerçek. Muhtemelen B sütunları olmadığı tasarımda, akıcı tasarım dili kullanılmış. Mat rengi ile model gizemli tutulmuş. Otomobilde bolca büyük ve geniş hatlar kullanılmış.

Tasarımda Cabrio modellerini hatırlatan tavan yapısıyla otomobil çekiciliğini arttırıyor. 5 kollu jant rgubuda sportifliğin bir başka etkeni oluyor. Arka bölümde yayvan egzoz boruları gözlerden kaçmıyor. Ayrıca büyük hava girişleri de hoş bir görüntü sağlamış. Render çalışmasının hayata geçip geçmeyeceği şu an için merak konusu.

The post Peugeot 508'in konsepti ortaya çıktı appeared first on Carmedya.