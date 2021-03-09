Peugeot 208 ve SUV 2008, "Kadın Dünyasında Yılın Otomobili" seçimlerinde ilk sırada

Peugeot 208 ve Peugeot SUV 2008, "Kadın Dünyasında Yılın Otomobili" seçimlerinde kendi kategorilerinde ilk sırada yer aldı.

Peugeot açıklamasına göre, sadece otomotiv sektöründeki kadın gazetecilerden oluşan jüri, bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen "Kadın Dünyasında Yılın Otomobili" seçimlerinde 9 kategori için oy kullandı. Peugeot 208, "En İyi Şehir Otomobili" kategorisinde ve Peugeot SUV 2008 de "En İyi Şehirli SUV" kategorisinde birinci seçildi.

2009 yılında kurulan "Kadın Dünyasında Yılın Otomobili" seçimlerinin jürisi, 5 kıta ve 38 ülkeden 50 kadın otomotiv gazetecisinden oluşuyor. Gazeteciler, önce her kategoriden en iyi 3 otomobili seçerek finalistleri belirledi.

İkinci turun sonunda Peugeot 208, Toyota Yaris ve Honda Jazz modellerini geride bıraktı. "2020 Yılının Otomobili" seçilen ve 24 ödül alan Peugeot 208, B segmentinin en çok ilgi gören modellerinden biri olarak öne çıkarken, aynı zamanda Peugeot ürün gamının başarısına katkıda bulunuyor. Sportif görünümü ve dinamik tasarımıyla premium bir duruş sergileyen 208, markanın sınıf atlama stratejisini en iyi şekilde destekliyor. Peugeot 208, lanse edildiği günden Ocak 2021 sonuna kadar tüm dünyada 265 bin satılarak önemli bir başarıya imza attı.

Yine ikinci turun sonunda Peugeot SUV 2008, Renault Captur ve Kia Sonet modellerini geride bıraktı. Peugeot SUV 2008, tasarım detaylarıyla kendi özgün karakterini vurgularken, aynı zamanda Peugeot ürün gamıyla uyumlu bir görünüm sergileyerek marka aidiyetine vurgu yapıyor. Otomobil, güçlü ve kendine özgü bir karakter sergiliyor. Peugeot SUV 2008, lanse edildiği günden Ocak 2021 sonuna kadar tüm dünyada 203 bin sattı.

Peugeot 208 ve SUV 2008, benzinli ve dizel olmak üzere hem içten yanmalı hem de elektrikli versiyonlarıyla enerji geçiş sürecinde de öncü bir rol üstleniyor.

208 ve SUV 2008; güvenlik, konfor, teknolojiler ve bağlanabilirlik, kalite/fiyat oranı, çevresel etki ve tasarım kriterlerine göre birinci seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak