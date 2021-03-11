Peugeot 208 ve 2008 kendi kategorilerinde kadınların seçimi oldu

Sadece otomotiv sektöründen kadın gazetecilerden oluşan jüri, bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Kadın Dünyasında Yılın Otomobili seçimlerinde 9 kategori için oy kullandı.