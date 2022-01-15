Peugeot, 2008 modeliyle B-SUV'un lideri oldu

Peugeot, 2020 yılında yakaladığı SUV sınıfındaki başarısını, 2021 yılında da SUV 2008 modelinin segment liderliğiyle sürdürdü.

Şirket açıklamasına göre, Fransız üretici, SUV 2008 modeliyle 2021 yılında yüzde 17'lik pazar payı elde ederek rakiplerini geride bıraktı. Yıl toplamında 8 bin 937 adetlik satış rakamı yakalayan Peugeot SUV 2008, 2021 yılında B-SUV segmentinin lideri oldu.

SUV 2008'in yanı sıra Peugeot hafif ticari araç segmentindeki modelleriyle de Türkiye pazarının en çok büyüme yakalayanları arasına girmeyi başardı. 2021 yılında Peugeot, büyüyen hafif ticari araç pazarında bir önceki yıla göre 1,3 puanlık pazar payı artışı yakaladı.

"Hedefimiz gelecek dönemlerde de başarılarımızı sürdürmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, büyüyen SUV pazarının önemli oyuncularından biri olarak Peugeot'nun geçen yıl SUV lideri olmayı başardığını belirtti.

Sınıfında fark yaratan özellikleriyle Türk tüketicisinin tercihi olmaya devam eden SUV 2008'in, 2021 yılında ise kendi sınıfının lideri olduğunu aktaran Anaç, şunları kaydetti:

"SUV 2008 modelimizin B-SUV segmentinde 2021'i lider tamamlaması, sunduğumuz kalitenin bir yansımasıdır. Sürdürdüğümüz başarılı grafiğimizden dolayı gururluyuz. 2021 yılı başarılarımız SUV 2008 ile kısıtlı kalmadı. Buna ek olarak hafif ticari araç segmentinde de başarılı bir yıl geçirerek bir önceki seneye göre satışlarımızda yüzde 41'lik bir artış yakaladık. Bu sınıfta pazar payımızı 1,3 puan artırarak yüzde 5,7'e çıkardık ve hedeflerimize ulaştık. Binek araç segmentinde de 2021 yılı pazar payımız yüzde 5,2 olarak gerçekleşti. Hedefimiz gelecek dönemlerde de başarılarımızı sürdürmek."