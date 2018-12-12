Pette Yollarda" Samsun'da Sahnelenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve PTT Genel Müdürlüğü desteğiyle PTT Bilgi Teknolojileri tarafından hayata geçirilen Pette Çocuk Tiyatrosu'nun "Pette Yollarda" oyunu Samsun'da çocuklar ile buluşacak.

Elif Temuçin tarafından yazılan, Hakan Polacanlı'nın yönetmenliğini yaptığı oyunda, Kerem Eser de renkli bir hikaye eşliğinde rol alıyor. 81 ilde seyirciyle buluşacak tiyatro oyunuyla 50 bin seyirciye ulaşılması hedefleniyor.

Çocukların gelişim düzeylerine uygun ve güzel sanatlara ilgi duymalarını sağlayacak bir içerikle hazırlanan gösteri, küçük izleyicilere hoşça vakit geçirterek onları eğlenceye doyuruyor.



Pette ve arkadaşlarının renkli maceralarını müzikler, şarkılar, danslar ve illüzyon gösterileri eşliğinde sahneye taşıyan "Pette Yollarda", şirketin posta, kargo, bankacılık, teknoloji gibi alanlardaki hizmetlerini neşeli bir dille çocuklara tanıtıyor.

Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan Pette Çocuk Tiyatrosu, 13 Aralık'ta Samsun Büyükşehir Belediyesi, Sanat Merkezi'nde saat 10.30 ve 13.30'da çocukları bekliyor.