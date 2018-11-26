Petshop Sahiplerine Eğitim Verilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ev ve süs hayvanı satışı yapan petshop sahiplerine ücretsiz

eğitim semineri düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü 29 Kasım

Perşembe günü "Yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi" düzenleyecek.

Eğitime katılmak isteyenler, Orman Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğünden temin edilebilen başvuru formu, hayvan koruma dernek ve vakıflarına

üye ya da bu konuda faydalı hizmetler yaptığını gösteren belge ve diğer dokümanlarla belediyeye başvurabilecek.

Ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde ev ve süs hayvanı satışı yapan kişilere yönelik ücretsiz eğitim verilecek.

Ücretsiz sertifikalı eğitim semineri 30 Kasım'da gerçekleştirilecek.