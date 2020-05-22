Petronas Tutela Serisi'ni satışa sundu Otomotiv teknolojilerinde giderek yükselen performans seviyelerini ve endüstri standartlarını karşılamak üzere madeni yağlar üreten Petronas, şanzıman sıvıları serisi Tutela’yı pazara sundu.

Otomotiv teknolojilerinde giderek yükselen performans seviyelerini ve endüstri standartlarını karşılamak üzere madeni yağlar üreten Petronas, şanzıman sıvıları serisi Tutela'yı pazara sundu.

Otomatik (ATF), otomatikleştirilmiş manuel ve kuru tip DCT dahil manuel (MTF) şanzıman sistemleri ile aks, diferansiyel ve doğrudan dişli sistemleri için ayrı ayrı geliştirilen Tutela Serisi; farklı performans düzeylerinde yer alan geniş ürün yelpazesiyle araçların performanslarını artırmaya yardımcı oluyor. Petronas, transmisyon yağları serisini otomobil, hafif ticari araçlar, ağır ticari araçlar, tarım makineleri ve iş makineleri olmak üzere 5 ayrı kategoride sunuyor.

Araç sahipleri ve filolara avantaj sağlıyor

Tutela Şanzıman Sıvıları'ndaki optimum sürtünme özelliği meydana gelen sıcaklığı dağıtırken, enerji kaybını da telafi ediyor. Aşınmaları ve yüzey bozulmalarını önleyici yapısı, aktarma sisteminin ömrünü uzatıyor ve olağanüstü ani yük dayanıklılığıyla diferansiyelleri koruyor. Optimum kimyasal özellikleri ve viskozitesiyle birden çok uygulamada kullanıma elverişli olan Petronas Tutela, birçok şanzımanda debriyaj hidroliği olarak da işlev görüyor. Tutela; senkromeç uyumluluğu, titremeyi azaltan yapısı ve tork aktarım kapasitesiyle vites geçişlerini pürüzsüz hale getirip sarsıntıyı ve gürültüyü azaltıyor. Sıfır derecenin altında bile şanzıman sistemini koruyarak motorun çalıştığı andan itibaren vites geçişlerinin sorunsuz olmasına yardımcı oluyor. Ticari araçlarda ise termal dayanıklılığı sayesinde, daha uzun süre termal ve mekanik stres altında kalarak bakım aralıklarının uzamasını sağlayan Petronas Tutela, böylelikle bakım masraflarını ve arızalardan kaynaklanan iş kayıplarını azaltıyor.

Petronas Tutela Serisi; daha düşük elektrik iletkenliği, yüksek sıcaklıklarla başa çıkabilme kapasitesi, yüksek ısıl iletkenlik ve düşük buharlaşma değerleri sunuyor.

150'den fazla araçta test edildi

12 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Tutela Serisi'nin geliştirme aşamasında Petronas; otomobil, minibüs, kamyon ve otobüs sınıflarında 150'den fazla araçta ürün testi gerçekleştirdi. Tutela transmisyon yağlarının geliştirilmesi aşamasında 35 milyon km saha denemesi yapılırken, sadece Tutela Multi MTF 700 ürünü için, 2 yılda 21 OEM'i temsil eden 37 otomobil modelinde de 850 bin km saha denemesi yapıldı.