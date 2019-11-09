Petrolü sanata dönüştüren ressam

09.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:48

Azerbaycanlı ressam Sabir Çopuroğlu (63), 30 yıldır petrolü boya olarak kullanarak fırça kullanmadan resimler yapıyor.

Çopuroğlu, Azerbaycan'ın kalkınmasında büyük pay sahibi petrolle ülkesinin tarih ve kültürünün yansıtıldığı sanat eserleri üretiyor.

Resimleri fırça kullanmadan parmaklarını petrole banarak çizen Çopuroğlu, bu işi Azerbaycan'da başlatan ilk kişi olarak biliniyor ve bunu da patent alarak tescillemiş.

Başta petrol kuyuları olmak üzere Karabağ atları, halı motifleri, müzik aletleri gibi Azerbaycan'a has ögelerin yer aldığı resimler, ülkeye gelen yabancılar tarafından çok beğeniliyor ve dünyanın dört bir tarafına hediye götürülüyor.

Çopuroğlu'nun bir eseri de Türkiye Petrolleri tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edildi ve o eser Cumhurbaşkanlığında korunuyor.

"Hayatımın sonuna kadar petrolle resim yapmaya devam edeceğim"

Çopuroğlu, petrolle resim yapma macerasını ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Petrol ülkesi Azerbaycan'da bu ürünün sanatta nasıl kullanılacağı konusunu Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra düşünmeye başladığını ve göletlerden ham petrol alarak deneyler yaptığını belirten Çopuroğlu, "Deneylerim başarılı olunca petrolü sanata dönüştürmeye karar verdim." dedi.

Bugüne kadar petrol kullanarak binin üzerinde eser yaptığını bildiren Çopuroğlu, bunlardan bir kısmını satıldığını, bir kısmını da koleksiyonunda tuttuğunu belirtti.

Almanya, Fransa, Rusya, Kazakistan gibi farklı ülkelerde 20'nin üzerinde bireysel sergiler açtığını ifade eden Çopuroğlu, "Her bir eserimde Azerbaycan kültüründen, tarihinden bir parça var. Bundan sonra da ülkemi tanıtmak için çalışacağım ve hayatımın sonuna kadar petrolle resim yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Kaynak: AA