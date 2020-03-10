Petroldeki düşüş bu sefer güldürmeyecek Petrol fiyatlarında yaşanan çöküş, sadece arz bolluğundan kaynaklanmıyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan çöküş, sadece arz bolluğundan kaynaklanmıyor. Uzmanlara göre bu sefer bir şok etkisi de koronavirüs salgını. Normal şartlarda Türkiye'nin cari açığını iyileştiren bu gelişme, uzmanlara göre mevcut durumda çok da iyimser yorumlanacak bir durum değil.