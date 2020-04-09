Petrolde OPEC+ bekleniyor, altın yükseldi Gözlerin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun bugünkü toplantısına çevrildiği piyasalarda Brent 33 doların üzerinde hareket ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında, ekonomide toparlanmaya kadar faizlerin...

Gözlerin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun bugünkü toplantısına çevrildiği piyasalarda Brent 33 doların üzerinde hareket ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında, ekonomide toparlanmaya kadar faizlerin sıfır düzeyinde tutulacağı sinyalinin verilmesi de altın fiyatlarının yönünü yukarı çevirdi.

Dünya genelinde petrol talebi Covid-19 salgını nedeniyle yüzde 30 ya da günde yaklaşık 30 milyon varil düştü. Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco, OPEC+ Grubu'nun bugünkü toplantısı nedeniyle Mayıs ayı petrol satış fiyatının açıklamasını Cuma gününe erteledi. Analistler bu gelişmeyi, "Aramco tarafından daha önce benzeri alınmamış bir önlem" diye nitelendirilirken, Mayıs ayı petrol satış fiyatının OPEC+ Grubu toplantısına bağlı olacağı vurgulandı. Suudi Arabistan'dan bir enerji yetkilisi OPEC+ toplantısının başarılı olması için yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz" diye konuştu.

Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.15 artışla 33.40 dolara, ABD Batı Teksas hafif ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.34 artışla 30.57 dolara yükseldi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.85 artışla 15.09 dolardan,altın, yüzde 0.37 artışla 1,651.70 dolardan,bakır, yüzde 0.03 düşüşle 5,022.50 dolardan,platin, yüzde 0.51 artışla 737.41 dolardan,paladyum yüzde 1.23 artışla 2,198.66 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın 359 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor.

Kaynak: DHA