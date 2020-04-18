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Koronavirüs, Odea Bank, Ekonomi, Ekonomi

"Petrolde düşüş ve iç talepte baskı cari fazla sağlayabilir"

Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç, Covid-19 pandemisinin ekonomi üzerinde yarattığı baskıları azaltmak için birçok ülkede destek paketleri açıklandığına dikkat çekerek, "Petrol fiyatlarındaki düşüş ve iç talepte yaşanan baskı, 2020'de de cari fazla vermemizi sağlayabilir" dedi.

18.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:43

Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç, Covid-19 pandemisinin ekonomi üzerinde yarattığı baskıları azaltmak için birçok ülkede destek paketleri açıklandığına dikkat çekerek, "Petrol fiyatlarındaki düşüş ve iç talepte yaşanan baskı, 2020'de de cari fazla vermemizi sağlayabilir" dedi.

Odeabank, koronavirüs salgını nedeniyle dijital platform üzerinden gerçekleştirdiği Dış Ticaret Buluşmaları kapsamında, Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıda dünyada ve Türkiye'de makroekonomik gelişmeler ile COVID-19 salgınının etkileri tartışıldı.

Toplantı kapsamında video konferansta konuşan Altınsaç, dünyada ve Türkiye'de makroekonomik gelişmelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Covid-19 salgınının, küresel üretim seviyesinde %10-15'lik bir payı yok etmesi bekleniyor. Başladığımız üretim seviyesine dönmemiz ise en iyi ihtimalle 2021, yani önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğine denk gelecek gibi gözükmekte. "Tüm ülkeler yaşanan salgının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla destek paketleri açıkladı. Bu büyükpaketlerinin bir bacağı kendi iç taleplerine verdikleri destekler için. İkinci bacak ise dünyada dolar likiditesi sağlamak adına atılan adımlar. "G20, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar da koronavirüs krizinden olumsuz etkilenen, gelişmekte olan ülkelere destek vermek amacıyla yeni finansman mekanizmaları üzerinde çalışıyorlar. "Bu mekanizma, henüz tam detayları netleşmemekle beraber, döviz ihtiyacı olan gelişmekte olan ülkelerin bir miktar da olsa nefes almasını sağlayacaktır."Yaşanan salgın nedeniyle dünya petrol piyasalarında özellikle içinde bulunduğumuz 2. çeyrekte belirgin arz fazlası oluşması bekleniyor. Bu da beraberinde petrol fiyatlarında düşüşe yol açacak. "Petrol fiyatlarındaki gerileme enflasyonumuzda avantaj olacaktır. Elbette bu hesaplarda TL'deki değer kaybını da dahil etmek gerekmekte. İç talebin yoğun baskı altında kalacağı bir süreçten geçiyoruz. "Tüm bunlar enflasyonun yıl sonunda yüzde 9.0'un bir miktar altında gerçekleşmesi ile sonuçlanabilir. Maliye politikaları tarafında ise, bütçe açığımızın iki katına çıkması kimseyi şaşırtmayacaktır. Tüm dünyada bütçe açıklarının 3-4 katına çıktığı bir sürecin içindeyiz. Büyümeye bakarsak, en önemli ihracat partnerimiz olan Avrupa'nın yüzde 5-6 daraldığı bir yılda, Türkiye'nin bu resmin dışında kalması çok zor. "Bu zaman zarfında gerekli döviz ihtiyacını sağlayabilen ekonomilerin, COVID kaynaklı büyüme üzerindeki hasarı bir miktar da olsa azaltması söz konusu olacaktır. Gereken dövize erişemeyen ekonomilerin büyümeleri ise maalesef daha çok baskı altında kalabilir."Odeabank Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Direktörü Ahmet Zafer Seyar da, Türkiye ve dünyanın içinde bulunduğu bu zor dönemde sanayici ve ihracatçılara destek olmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Seyar, Odeabank olarak COVID-19 salgınının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini asgari seviyede tutmak amacıyla işletmelere önemli kolaylıklar sağladıklarına dikkat çekti. 

Gaziantep'i en fazla ihracat yapan 5. il konumuna taşıyan ihracatçılara yönelik konuşmasında Seyar; "Ülkemiz için zor olan bir süreçte müşterilerimizin yanında olduğumuzu göstermek üzere destek paketleri açıkladık. Bu süreçten ülke olarak hasarsız çıkmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

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