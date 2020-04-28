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Petrolde düşüş durdu, altın 1,700 doların altında

Petrol fiyatlarındaki "stoklama kapasitesi" sorununa bağlı düşüş, üretim kısıntısının başlamasına iki gün kala durdu.

Petrolde düşüş durdu, altın 1,700 doların altında
28.04.2020 17:31 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:31

Petrol fiyatlarındaki "stoklama kapasitesi" sorununa bağlı düşüş, üretim kısıntısının başlamasına iki gün kala durdu. Petrolde fiyatlar hafif yukarıya dönerken, artan risk iştahıyla düşen altının ons fiyatı 1,700 doların altında.

Ünlü Menkul Değer'in, "Artan risk iştahı ons altına güç kaybettirdi" başlık değerlendirmesinde, "Artan küresel risk iştahının yatırımcıları hisse senedi gibi varlıklara yöneltmesi güvenli liman ihtiyacını azaltırken altının ons fiyatı yeni haftaya zayıf bir zeminde başlangıç yaptı" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Her ne kadar dolar endeksi de güç kaybetmiş olsa da geri çekilmenin 100 seviyesi civarında son bulması ons altının destek bulmasını zorlaştırıyor. Teknik olarak baktığımızda ise fiyatların momentum kazanması için 1,730 doların üzerinde kapanışlar görülmesi gerektiğine yönelik görüşümüzü koruyoruz. Ancak bu bölgeden oldukça uzaklaşmış durumdayız. Dolayısıyla altının ilk hedefi yeniden 1,700 doları aşmak olacaktır. Bunu gerçekleştiremezse artan risk iştahını da göz önünde bulundurduğumuzda daha düşük seviyelerin görülmesi beklenebilir."Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin günde toplam 9.7 milyon varillik üretim kısıntısı 1 Mayıs'ta başlayacak.Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.87 artışla 23.66 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 4.39 artışla 13.36 dolara yükseldi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.94 düşüşle 15.06 dolar,altın, yüzde 0.86 düşüşle 1,699.88 dolar,bakır, yüzde 0.04 düşüşle 5,186.00 dolar,platin, yüzde 0.27 artışla 767.87 dolar,paladyum yüzde 0.46 düşüşle 1,920.30 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise gram altın 382 liraya, çeyrek altın 627 liraya, Cumhuriyet altını da 2,506 liraya döndü.

 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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