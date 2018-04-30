Petrolde 300 Dolar İmkansız Değil"

Petrol piyasasında ABD'de artan üretimin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) kesintilerinin etkisini törpülemesi, elektrikli otomobillerin yükselişi ile birlikte fiyatlamayı aşağı yönde baskılayan ana temalar olurken petrol ithalatçılarını korkutacak bir tahmin geldi.

Boğa görüşleriyle tanınan Andurand Capital Management'ın fon yöneticisi Pierre Andurand, gelecek birkaç yılda 1 varil petrol fiyatının 300 dolara yükselmesinin imkansız olmadığını söyledi.

Andurand'a göre elektrikli otomobillere talebin artacağı endişeleri yeni petrol üretim yatırımlarını sınırlandırıyor. Bu da gelmiş geçmiş en büyük arz şokuna neden olabilir. Bu tezinden hareket eden Andurand, "Petrol fiyatları yeterince hızlı yükselmezse, gelecek birkaç yılda 300 dolar imkansız değil." dedi.