Petrolde 30 yıl sonra ilk resesyon
Uluslararası Finans Enstitüsü, MENA Bölgesi'nin petrol fiyatlarındaki çöküş ve COVID-19'dan kaynaklanan ekonomik yansımalar nedeniyle 2020'de 192 milyar dolarlık ham gelir kaybedeceğini belirtti.
30.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:46
Uluslararası Finans Enstitüsü, MENA Bölgesi'nin petrol fiyatlarındaki çöküş ve COVID-19'dan kaynaklanan ekonomik yansımalar nedeniyle 2020'de 192 milyar dolarlık ham gelir kaybedeceğini belirtti.
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Kaynak: Dunya.com