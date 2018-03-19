Petrol Zengini Ülkenin Muhtaç Çocukları: Nijeryalı Öğrenciler - Abuja

ADAM ABU BASHAL/GÖKHAN KAVAK - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) göre dünyada en çok petrol rezervine sahip 9. ülke olan Nijerya, potansiyeline rağmen yoksullukla mücadele ediyor.

Ülke, yer altı kaynaklarının zenginliğine karşın terör, iç çatışmalar ve yolsuzluk yüzünden birçok alanda olduğu gibi eğitimde de sorunlar yaşıyor.

Nijerya Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, Batı Afrika'nın en gelişmiş ülkelerinden Nijerya'da yoksulluk nedeniyle çocukların en az yarısı çalışmak zorunda kalıyor.

Nijerya Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde hissedilen yoksulluk, ailelerin çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilmesi ve Boko Haram terör örgütünün saldırıları başta olmak üzere farklı nedenlerden dolayı 8,6 milyon çocuğun okula gidemediği belirtildi.

Nijerya'da Türkler tarafından inşa edilen ve desteklenen Dar'ul Envar Uluslararası Türk Okulu öğretmenlerinden Havva Osman, ülkede eğitimin durumunu AA muhabirine değerlendirdi.

Osman, "Ülkedeki yönetim sorunları hem eğitim sistemini etkiliyor hem de birçok çocuğu okuldan mahrum ediyor." diye konuştu.

Nijeryalı siyasi ve bürokratların birçoğunun halktan ziyade kendilerini düşündüklerinin altını çizen Osman, "Bu ülkede yaşanan sorunlar bence ülkeyi yönetenlerden kaynaklanıyor. Bu ülkenin liderleri geçmişten bu yana halk için yapılması gereken şeyleri yerine getirselerdi hiçbir sorun yaşanmazdı. Günümüzde iyi şeyler yapılıyor ama maalesef yeterli değil." dedi.

Osman, Nijerya'da maddi durumu iyi ve devlet kademelerinde önemli yerlerdeki kişilerin, çocuklarını yurt dışına eğitime gönderdiklerini ancak vatandaşları için çok fazla şey yapmadıklarını belirterek, "Bu insanlar maalesef kendilerini düşünüyor ve ülkemizde güzel okullar açmadıkları için çocuklarını yurt dışına ya da özel okullara gönderiyorlar." ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerim de Türkler gibi paylaşmayı öğrensinler"

Annelere de mesaj veren Osman, "Boko Haram örgütünün saldırıları çocukların hayatını çok etkiledi. Şu an örgütün saldırdığı bölgelerdeki çocukların okuması çok zor. Ama anneler pes etmemeli ve çocuklarını okula göndermeli çünkü başarının anahtarı okuldur." diye konuştu.

Öğrencilerine de hayat ile ilgili tavsiyelerde bulunduğunu dile getiren Osman, "Ben öğretmenlik dışında onlara annelik yapıyorum. Çoğu zaman okula gelmek için kilometrelerce yol yürüdüklerini görünce üzülüyorum ama pes etmemelerini söylüyorum. Okula devam etmelerini istiyorum. Çünkü hayatta bir şeyi başarabilmen için zorlanmak gerek. Yarın öbür gün büyük adam olduklarında hangi yoldan geldiklerinde hatırlarlar." yorumunda bulundu.

Osman, Türklerin okulu inşa ettirdiğini ve halen de yardım ettiklerinin altını çizerek, "Öğretmen olarak öğrencilerime Türkleri örnek gösteriyorum çünkü Türkler bize çok yardım ediyor, o yüzden öğrencilerim de Türkler gibi paylaşmayı öğrensinler istiyorum." dedi.

Yağmur döneminde okula gitmek çile

Aynı okulda çalışan Belkıs İbrahim de öğrencilerin yaşadığı en büyük zorluklar arasında kırtasiye malzemelerinin yeterince bulunamaması, dersliklerin yetersizliği ve eğitime yeterince destek olunmamasını gösterdi.

İbrahim, "Çocuklar genelde uzak mesafeden yürüyerek geldikleri için çok zorlanıyorlar. Yağmur döneminde ise bu çile ikiye katlanıyor. Maddi açıdan da zorlanıyorlar. Ebeveynleri eğitimin önemini bilmedikleri için okula göndermek yerine sokaklarda bir şeyler satmalarını istiyor." dedi.

Bölgede Türklerin açtığı okulun, Nijeryalı çocuklar için bulunmaz bir şans olduğunun altını çizen İbrahim, "Okulumuzda okuyan öğrencilerin buldukları fırsatları her çocuk bulamıyor, okul onlar için ücretsiz. Bunun kıymetini bilmeleri lazım." ifadelerini kullandı.

"Bugün Türkiye sayesinde okuyabiliyorum"

Üçüncü sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Shamsiyya Abdul Fattah da bu okul açılmadan önce okuma gibi bir hayalinin olmadığını belirterek, "Bugün Türkiye sayesinde okuyabiliyorum. Türkiye'den gelen kırtasiye malzemeleri sayesinde eğitimime rahatlıkla devam edebiliyorum. Allah Türkiye'den razı olsun, bize çok yardım ediyor." diye konuştu.?