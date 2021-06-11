Petrol zengini Nijerya, güvenlik sorunlarıyla mücadele için 1,76 milyar dolarlık kredi alacak
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Petrol zengini Nijerya, güvenlik sorunlarıyla mücadele için 1,76 milyar dolarlık kredi alacak

Petrol zengini Nijerya, güvenlik sorunlarıyla mücadele için 1,76 milyar dolarlık kredi alacak
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Petrol zengini ve Afrika'nın en büyük ekonomisine sahip Nijerya'da, artan güvenlik sorunlarıyla mücadele için 1,76 milyar dolarlık kredi alacağı bildirildi.

Petrol zengini ve Afrika'nın en büyük ekonomisine sahip Nijerya'da, artan güvenlik sorunlarıyla mücadele için 1,76 milyar dolarlık kredi alacağı bildirildi.

Nijerya Maliye, Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Zainab Ahmed, yaptığı açıklamada, ülkede güvenlik sorunlarıyla mücadeleyi finanse etmek için iç piyasalardan 1,76 milyar dolarlık kredi alacağını belirtti.

Ahmed, kredinin alınmasına hükümetin onay verdiğini aktardı.

Nijerya Profesyonel Güvenlik Başkanı Kabiru Adamu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki güvenlik güçlerinin, terör örgütü Boko Haram ve silahlı çete üyeleriyle mücadele için yeterli ekipmanın bulunmadığını söyledi.

Son zamanlarda ülkede artan şiddet olaylara bakıldığında kredinin tam zamanında geldiğinin altını çizen Adamu, "Umarım, bu krediyle terörle mücadele için ekipmanlar sağlanacak ve güvenlik güçlerine de yardım edilecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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