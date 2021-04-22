Petrol zengini Nijerya, 2,7 milyar dolarlık dış kredi alacak
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Petrol zengini Nijerya, 2,7 milyar dolarlık dış kredi alacak

Petrol zengini Nijerya, 2,7 milyar dolarlık dış kredi alacak
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Petrol zengini ve Afrika'nın en büyük ekonomilerinden Nijerya'nın, ülke ekonomisine katkı sağlamak için Dünya Bankası ve Brezilya'dan 2,7 milyar dolarlık dış kredi alacağı açıklandı.

Petrol zengini ve Afrika'nın en büyük ekonomilerinden Nijerya'nın, ülke ekonomisine katkı sağlamak için Dünya Bankası ve Brezilya'dan 2,7 milyar dolarlık dış kredi alacağı açıklandı.

Nijerya Senatosundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle borç alınmasına karar verildiği kaydedildi.

Buna göre, Nijerya'nın Dünya Bankasından 1,5 milyar dolar ve Brezilya'dan da 995 milyon avro (1,2 milyar dolar) dış kredi alacak.

Nijerya, Dünya Bankasından alacağı krediyi, ülkenin 36 eyaleti için mali destek ve salgının gıda güvenliği dahil geçim kaynakları üzerindeki etkisini dengelemek ve ekonomik toparlanmayı teşvik etmek için kullanacak.

Brezilya'dan alınacak borç ile de ülkenin tarım sektörü desteklenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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