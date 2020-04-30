Petrol yükseliyor, altın düştü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin günde toplam 9.7 milyon varillik 1 Mayıs'ta başlayacak üretim kısıntısına saatler kala petrol fiyatları yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin günde toplam 9.7 milyon varillik 1 Mayıs'ta başlayacak üretim kısıntısına saatler kala petrol fiyatları yükseldi.

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) son raporunda, Covid-19 pandemisine karşın, talebinde yüzde 1.0 artış gerçekleştiğinin ortaya koyulmasına karşılık, küresel piyasalarda artan risk iştahına bağlı olarak altın fiyatlarının yönü aşağıya döndü.

Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 9.25 artışla 26.69 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 10.17 artışla, uzun süredir ilk kez 20 doları aşarak 21.34 dolara yükseldi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 1.39 düşüşle 15.09 dolar,altın, yüzde 0.62 düşüşle 1,702.30 dolar,bakır, yüzde 0.72 artışla 5,246.00 dolar,platin, yüzde 0.53 düşüşle 776.07 dolar,paladyum yüzde 0.80 artışla 1,970.05 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise gram altın 382 liraya, çeyrek altın 627 liraya, Cumhuriyet altını da 2,508 liraya düştü.

Ünlü Menkul Değerler'in değerendirmesinde, "Ons altın FOMC (ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi) sonrasında sınırlı destek buldu. Fed'in gelecek dönemlere ilişkin çizdiği karamsar tablonun ardından altının ons fiyatı 1,700 doların üzerinde tutunmaya devam etse de hafta başından bu yana momentum kaybedildiğini görüyoruz. Bu noktada 1,715 doların üzerinde rakamlar görülmedikçe kısa vadede aşağı yönlü risklerin canlı kalmaya devam ettiğini söylemek mümkün. Bugün ise ECB toplantısı ve yoğun makroekonomik veri akışı altının daha net bir yön tayin etmesini sağlayabilir. Tersi bir senaryo da geçerli olmakla birlikte özellikle verilerin zayıf bir tablo ortaya koyması altına yönelimi destekleyen bir zemin yaratabilir" denildi.

Kaynak: DHA